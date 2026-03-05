Industriales llaman a fortalecer cumplimiento de normas en comercialización de productos

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró la importancia de fortalecer el cumplimiento de las normas sobre etiquetado y registro sanitario en todos los productos que se comercializan en el mercado nacional, independientemente de su origen.

El gremio señaló que el respeto a las disposiciones vigentes, que obligan a que el etiquetado esté en idioma español y contenga el registro sanitario emitido por la autoridad correspondiente, constituye una garantía fundamental para la protección del consumidor y para el funcionamiento transparente y ordenado de los mercados.

La AIRD indicó que estas regulaciones aplican por igual a todos los productos que llegan a los consumidores dominicanos, incluyendo aquellos comercializados bajo esquemas de marcas privadas o marcas blancas, por lo que su cumplimiento debe ser observado de manera consistente por todos los actores del mercado, sean productores, importadores o comercializadores.

“La clave está en asegurar que todos los productos que se comercialicen en el país cumplan con las normas establecidas. Esto no solo protege al consumidor, sino que también contribuye a evitar condiciones de competencia desleal entre quienes participan en el mercado y comparten espacio en los anaqueles de los centros de expendio”, expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio.

La AIRD destacó que el cumplimiento efectivo de las normas sanitarias y de etiquetado permite garantizar que los consumidores reciban información clara sobre los productos que adquieren, así como asegurar estándares adecuados de calidad y seguridad.

El gremio reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades competentes y con los distintos actores del sector empresarial para promover el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer un entorno de mercado basado en reglas claras, transparencia y respeto al consumidor.