Proindustria destaca expansión de infraestructura productiva

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) destacó la consolidación de su rol como plataforma estratégica del Estado para el fortalecimiento del sector manufacturero nacional, alcanzando 25,985 empleos directos en los parques, distritos y zonas francas bajo su administración.

La cifra representa la creación de 1,888 nuevos puestos de trabajo con relación al período anterior, con una destacada participación femenina del 53.97 %, equivalente a 13,515 mujeres, incluyendo 3,235 madres solteras integradas al aparato productivo formal.

Indica que actualmente la ocupación de la infraestructura industrial alcanza un 94 %, reflejando el dinamismo y la confianza del sector empresarial.

Refirió que gestiona 19 zonas francas, cinco parques industriales para pequeñas, medianas y micro empresas, un distrito industrial y un parque bajo administración especial, con presencia en 18 provincias del país, impactando de manera directa el desarrollo territorial y la generación de oportunidades económicas.

Proindustria destacó, además, la administración de 424 naves y locales industriales, de los cuales 398 están ocupados y 248 empresas operan activamente.

Citó también que se registraron 52 nuevas solicitudes de arrendamiento, 11 nuevos contratos y 27 renovaciones, así como la recuperación de 20 naves mediante procesos legales.

“Entre los proyectos estratégicos más relevantes se destaca la reactivación de la Zona Franca de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, donde se instalará Invema, considerada la planta recicladora más grande y moderna del Caribe y Centroamérica, bajo un esquema de alianza público-privada que supera los US$50 millones en inversión”, explica en un comunicado de prensa.

Precisa que en San Juan de la Maguana fueron inauguradas nuevas naves industriales que elevan a cinco las estructuras operativas del parque, con inversiones superiores a los RD$271 millones.

Asimismo, se transfirieron fondos para la construcción de dos nuevas naves adicionales, proyectando más de 1,200 empleos directos en la región Sur.

También refiere que se concretizó la recuperación de la Zona Franca de Bayaguana, formalizada mediante el Decreto presidencial 594-25, así como en el fortalecimiento sostenido del parque de La Vega, que hoy supera los 5,000 empleos directos.

En Hato Mayor, según la institución estatal, se construyen tres nuevas naves industriales con una inversión de RD$140 millones, mientras que la Zona Franca de Baní se encuentra en un proceso integral de relanzamiento y modernización estructural.

Formalización, capacitación e innovación

En materia de servicios al sector productivo, Proindustria dice que gestionó 278 nuevos registros industriales y 1,069 renovaciones, además de 168 procesos de calificación industrial entre nuevos y renovados, superando las 1,500 gestiones administrativas.

La capacitación también ha sido un eje clave, con 52 jornadas formativas, 1,824 personas capacitadas, 1,993 asistencias técnicas y 1,223 empresas asesoradas. Asimismo, se realizaron dos rondas de negocios B2B que beneficiaron a 139 empresas, fortaleciendo los encadenamientos productivos.

En el ámbito de innovación y emprendimiento, la institución reconoció a 23 empresas e instituciones por sus prácticas innovadoras y otorgó 15 reconocimientos a emprendedores industriales, incluyendo galardones especiales por generación de empleos, nivel tecnológico y competitividad.

De igual forma, ejecuta el proyecto DR-T1304, financiado por BID Lab y la Comisión Europea con una inversión de US$1.38 millones, enfocado en incubación y aceleración industrial, con proyección de beneficiar a 400 emprendedores.

Transparencia

Destaca que se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2025–2028, se implementó la primera Carta Compromiso al Ciudadano y se alcanzó un 98 % de cumplimiento en indicadores de transparencia.

También fueron aprobados nuevos reglamentos para Registro y Calificación Industrial y Reconocimiento de Inversión, además de un nuevo Código de Integridad.

Como parte del proceso de descentralización, fue inaugurada una Oficina Regional de Servicios en Santiago, ampliando la cobertura y acercando los servicios institucionales a las empresas del Cibao.

Proindustria indica que con estos resultados continúa impulsando el empleo formal, la expansión de infraestructura industrial, la recuperación de parques estratégicos, la innovación productiva y el desarrollo regional, en consonancia con las políticas de crecimiento económico del Gobierno dominicano.