Más de 2,000 tareas de arroz resultan inundadas en El Pozo, María Trinidad Sánchez

Más de 2,000 tareas de arroz se encuentran bajo el agua tras las intensas lluvias registradas en el distrito municipal El Pozo, provocando pérdidas significativas para productores agrícolas de la zona.

Las parcelas I-5 e I-6, ubicadas en el sector Cimara, resultaron completamente anegadas debido al desbordamiento de los ríos El Helechal y Nagua, situación que ha afectado directamente a decenas de agricultores que dependen de esta producción.

Los productores indicaron que la crecida de ambos afluentes provocó la inundación total de las siembras, generando un fuerte impacto en la economía local y poniendo en riesgo la estabilidad financiera de numerosas familias.

Ante esta situación, los agricultores solicitaron la pronta intervención de las autoridades competentes para realizar el levantamiento de los daños y disponer de medidas de apoyo que permitan mitigar las pérdidas ocasionadas y se encuentran a la espera de recibir asistencia oportuna que contribuya a la recuperación del sector arrocero en la zona.