Aprueban la instalación de nueve empresas de zonas francas con inversión superior a RD$800 millones

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), que preside el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, aprobó en su primera sesión ordinaria del año 2026 la instalación de nueve empresas con una inversión de RD$832,179,035 millones, la generación de 615 nuevos empleos directos y divisas por US$8,336,063 millones, en los sectores de logística, tabaco, textil y operadoras telefónicas.

El consejo también aprobó la instalación de un parque de zonas francas, que proyecta una inversión ascendente a RD$367,815,168 millones, e ingresos en divisas que superan US$1,146,018 millones.

Durante el pasado año 2025, el sector zonas francas rompió récords históricos al alcanzar la generación de 200 mil empleos directos, y cifras históricas en exportaciones al alcanzar la cifra de USD$14,645 millones dólares.

Al concluir la sesión del Consejo, y la primera presidida por el ministro Sanz Lovatón, el funcionario reiteró su compromiso de seguir impulsando el crecimiento del sector y el interés del presidente Luis Abinader de que la República Dominicana tenga las mejores condiciones y garantías para convertirse en el principal centro logístico de la región.

“Nuestras zonas francas se mantienen como una de las principales fuentes generadoras de empleos y exportaciones y, por supuesto, de atracción de inversiones, y la meta es seguir trabajando en conjunto sector público- privado para sostener el avance alcanzado”, añadió.

El ministro, junto al director ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo, y otros miembros del Consejo, estimaron que durante el año 2026 las zonas francas seguirán exhibiendo un desempeño histórico en materia de generación de empleos, atracción de inversiones y crecimiento de las exportaciones.

Sanz Lovatón destacó el clima de negocios que se mantiene en República Dominicana, y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos, como principal socio comercial.

Las empresas

Entre las nuevas empresas de zonas francas que se instalarán en el país, destacan, en el ámbito de servicios a Flash Parking, con 105 empleos; Green Zone Trading, con 26 puestos, RCL Luggage con la generación de 190 empleos, así como Radiant Tobacco, con proyección de 48, y Eren dedicada a soluciones de empaques.

Los participantes

Entre los funcionarios y empresarios que también participaron en esta primera sesión del CNZFE estuvieron, por el sector público, Vibiana Riveiro, directora de Prodominicana; Yarisabel Marmolejos, en representación de Proindustria, y Martín Zapata, por el Ministerio de Hacienda.

En representación del sector privado estuvieron presentes José María Muné, de Adoexpo; Claudia Pellerano, como titular de las Operadoras de Zonas Francas; José Tomás Contreras, como suplente de las Operadoras de Zonas Francas; Hendrik Kelner, en representación de las Operadoras de Zonas Francas; Federico Domínguez, administrador de Zona Franca Pcisano, y Aquiles Bermúdez, pasado presidente de Adozona.