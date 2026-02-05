República Dominicana registra el mayor nivel de inversión extranjera de su historia

República Dominicana consolida su posición como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe. Durante los últimos cinco años, el país ha logrado prácticamente duplicar los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), alcanzando en 2025 un nuevo récord histórico, el cuarto de manera consecutiva, con US$5,032.3 millones, lo que representa un incremento cercano al 97 % en ese período, según estadísticas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.

Para Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), este desempeño va más allá de las estadísticas. “Estos no son solo números; son señales de confianza, visión de largo plazo y el resultado de una estrategia país que apuesta por la estabilidad, la competitividad y la apertura al mundo”, afirmó.

En cuanto a los sectores de destino, la IED en 2025 registró una mayor participación en turismo (26.3 %), seguido por energía (23.8 %) y bienes raíces (15.7 %). A estos se suman los sectores comercio e industria (10.5 %), zonas francas (8.7 %) y minería (6.7 %), mientras que el sector financiero (3.4 %) y otros (4.9 %) completaron la distribución.

“Más allá de los flujos de capital, la Inversión Extranjera Directa (IED) genera efectos positivos y tangibles en la economía. A través de su integración a las cadenas globales de valor, impulsa las exportaciones, promueve la creación de empleo, fortalece la resiliencia económica y facilita la transferencia de tecnología y conocimiento, contribuyendo a elevar la productividad y la competitividad del país. “, señaló Riveiro.

Este logro es resultado de una política de gobierno orientada a garantizar la estabilidad macroeconómica, social, legal y política, creando un entorno favorable para la inversión y la confianza de los inversionistas. En ese marco, ProDominicana ha desempeñado un papel estratégico en la captación de inversiones, mediante la identificación de oportunidades en sectores prioritarios, la promoción del país en mercados internacionales, con más de 350 actividades realizadas en más de 60 países, la articulación con instituciones públicas y privadas, y el acompañamiento permanente a los inversionistas en cada etapa de sus proyectos.

Entre las principales acciones desarrolladas, ProDominicana ha puesto a disposición de los inversionistas una Guía de Inversión en 10 idiomas, ha fortalecido la Ventanilla Única de Inversión, que articula más de 41 trámites en 26 instituciones públicas, y ha liderado el diseño de los Lineamientos para el Plan de Atracción y Expansión de la Inversión Extranjera Directa en la República Dominicana 2025–2036, orientado a consolidar una estrategia de largo plazo para la captación y retención de inversiones.

“Seguimos avanzando con una visión clara: consolidar a la República Dominicana como una plataforma segura, competitiva y confiable para invertir, producir y exportar. Hoy, la República Dominicana no solo muestra cifras récord. Muestra credibilidad, estabilidad y una narrativa país que inspira confianza para invertir”, concluyó Riveiro.

Cabe destacar, que las exportaciones totales ascendieron a US$15,930.6 millones (14.4%) impulsadas por las mayores exportaciones de oro, cacao en grano, tabaco en rama, instrumentos y aparatos de medicina, artículos plásticos, cemento portland, bananos, disyuntores eléctricos y café.