República Dominicana se consolida como nueva capital de inversión para LATAM, destaca Yayo en Miami

República Dominicana y Estados Unidos avanzan en la construcción de cadenas de suministro integradas, resilientes y competitivas. Esto se debe a las ventajas competitivas, la estabilidad macroeconómica y el clima favorable para la inversión que ofrece el país, así lo destacó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, durante su participación en la conferencia “Perspectivas de las Américas 2026”.

“Hoy competimos como plataformas, no como países aislados”, afirmó Sanz Lovatón, al señalar que la República Dominicana ofrece proximidad geográfica, capacidad industrial, reglas claras, fortaleza logística, talento competitivo y estabilidad institucional, elementos que la posicionan como un socio clave de Estados Unidos y como un polo atractivo para las inversiones en América Latina y el Caribe en este proceso.

En su ponencia en el panel “Navegando la logística: abriendo oportunidades en el hemisferio occidental”, organizado por la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe (AACCLA), de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el ministro manifestó que la República Dominicana es un proveedor estratégico del mercado estadounidense.

Comercio entre RD y EE. UU.

En ese sentido, detalló que el comercio entre la República Dominicana y Estados Unidos en 2025 ascendió a US$18,977 millones, con un crecimiento interanual de 2.7%. De ese total, las exportaciones dominicanas alcanzaron los US$7,124 millones, mientras que las importaciones desde EE. UU. sumaron US$11,852.9 millones.

Asimismo, explicó que la República Dominicana es el país del DR-Cafta con el que Estados Unidos mantiene el mayor superávit comercial. Entre 2015 y 2024, EE. UU. acumuló un superávit con la República Dominicana superior a los US$42,000 millones, lo que significa que “República Dominicana contribuye a reducir el déficit comercial estadounidense”.

Al referirse a las zonas francas, sostuvo que actualmente en el país operan 860 empresas en 97 parques, las cuales generan más de 200,000 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento económico. Sus exportaciones en 2025 alcanzaron un máximo histórico de US$8,604 millones (US$6,319.4 millones hacia EE. UU.), con una inversión acumulada de US$7,735 millones, de la cual el 29.8 % es de origen estadounidense. Los dispositivos médicos, interruptores eléctricos y la joyería fina continúan siendo los principales bienes exportados.

El funcionario también destacó que la inversión extranjera directa alcanzó los US$5,032.3 millones al cierre de 2025, lo que representa un aumento de US$509.1 millones (11.3 %) con respecto a 2024. “Esta capacidad refleja la solidez de los fundamentos del país, además del firme apoyo del Gobierno a la inversión extranjera”, afirmó el ministro.

Conectividad

Otra de las ventajas mencionadas por Sanz Lovatón es que la República Dominicana garantiza una conexión rápida y eficiente con los principales mercados, al disponer de ocho aeropuertos internacionales y una conectividad con 71 países y 410 destinos. “Bajo la visión del presidente Luis Abinader, la República Dominicana consolida su posición como hub industrial y logístico regional, con 380,000 m² operativos y 546,000 m² en construcción”.

Un avance importante que destacó el funcionario fue la exclusión del país de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 de 2024, publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), lo que mejora la protección de los derechos de propiedad intelectual y fortalece el marco regulatorio.

Durante su ponencia, el ministro también citó iniciativas como “Exporta Más”, “Despacho 24 horas” y “Cero Burocracia”, las cuales han simplificado procesos y creado un entorno más favorable para los negocios, al eliminar barreras innecesarias y acelerar la toma de decisiones en coordinación con el sector privado, posicionando al país como un modelo de agilidad y eficiencia.

Para finalizar, subrayó que los próximos pasos entre Estados Unidos y la República Dominicana serán “seguir creciendo juntos”, con el objetivo de ampliar el nearshoring en sectores clave, integrar más empresas locales y mipymes en las cadenas de valor norteamericanas, mejorar aún más la logística y la facilitación del comercio, y fortalecer la Estrategia Nacional de Fomento de la Industria de Semiconductores (ENFIS).

El ministro Sanz Lovatón compartió el panel con Ralph Cutié, director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Miami, y Basil Khalil, vicepresidente de Operaciones de FedEx Express para Latinoamérica y el Caribe.

La Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe (AACCLA) es una organización afiliada a la U.S. Chamber of Commerce que agrupa a las AmChams de 27 países del continente. En conjunto, representa a más de 20,000 empresas y ejecutivos que canalizan una parte significativa de la inversión estadounidense en la región. Su misión es promover el libre comercio, los mercados abiertos y la libre empresa como motores del desarrollo económico y social, actuando como puente estratégico entre el sector privado y el Gobierno de los Estados Unidos.