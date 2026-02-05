JetBlue anuncia volará aeronave con diseño dedicado a la República Dominicana

JetBlue, la aerolínea más grande que opera en la República Dominicana, anunció hoy que una vibrante creación del artista Willy Gómez ha sido seleccionado para su primer diseño especial de aeronave en honor a la República Dominicana. Elegido por votación pública, el diseño celebra la rica identidad cultural del país y destaca el compromiso continuo de JetBlue con la comunidad dominicana.

El diseño especial forma parte de RD Orgullo que Eleva, una campaña desarrollada en colaboración con artistas dominicanos para exaltar el talento local y resaltar el orgullo cultural, la creatividad y el espíritu de la República Dominicana.

“Nos complace llevar el orgullo dominicano a los cielos con el primer diseño de aeronave de JetBlue dedicado a la República Dominicana, creado por Willy Gómez y elegido por la comunidad”, expresó Marty St. George, presidente de JetBlue.

“Esta aeronave es una celebración de la cultura, la creatividad y la energía de un país que ha desempeñado un papel central en la historia de JetBlue. Desde el inicio de operaciones en Santiago en el 2004, nuestro primer destino internacional, hasta convertirnos en la aerolínea más grande que opera en la República Dominicana, estamos emocionados de celebrar más de dos décadas de servicio y conexión”.

“Ver este arte volar es ver mis raíces elevarse”, dijo Willy Gomez. “Es un tributo a mi país, a su color, a su energía y a la inspiración que me ha acompañado desde siempre”.

Lanzada en enero, la campaña RD Orgullo que Eleva, invitó a clientes y fans a votar por su diseño favorito entre tres conceptos originales creados por los artistas dominicanos incluyendo a Gómez, Los Plebeyos y Lena Tolkens.

Cada diseño ofrecía una interpretación distinta de la cultura dominicana, inspirándose en el folclore, la música, la vida cotidiana, la naturaleza, la familia y los símbolos nacionales, todo a través de la mirada creativa única de cada artista. JetBlue agradece profundamente a los tres artistas por su creatividad y pasión, que aportaron perspectivas poderosas y auténticas a esta celebración.

Tras una entusiasta respuesta del público, el diseño seleccionado tomará los cielos esta primavera a bordo de un Airbus A320 de JetBlue. Más que una transformación visual, el diseño especial se convierte en un homenaje volante a la República Dominicana y a los millones de clientes que comparten un profundo vínculo con el país. También refleja la continua inversión y el compromiso de JetBlue con reunir a familiares y amigos, impulsar el turismo y la economía local, y promover a la República Dominicana como un destino dinámico e imperdible.

Con más de 20 años de experiencia, el director de arte, ilustrador y muralista, Gómez se inspira en influencias neotradicionales y del Art Nouveau para celebrar la cultura dominicana. Su diseño capta el ritmo y la calidez del país a través de líneas expresivas, motivos tropicales y contrastes vibrantes de color inspirados en la música, el baile y la vida costera. La aeronave será un poderoso símbolo del orgullo y la presencia dominicana, llevando ese espíritu por toda la red de JetBlue.

Para ver los diseños especiales, visita https://votajetbluerd.com/es.

JetBlue es la aerolínea originaria de Nueva York y compañía líder en Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Ángeles, Orlando y San Juan. JetBlue transporta a clientes a más de 100 destinos en los Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Canadá y Europa.