JAC autoriza reactivación de vuelos entre República Dominicana y Venezuela

Tras casi dos años de suspensión iniciada en julio de 2024, la conectividad aérea entre República Dominicana y Venezuela se restablece, la Junta de Aviación Civil aprobó la reactivación de las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo, en el marco del acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos.

La reanudación de los servicios fue aprobada en la sesión extraordinaria de la JAC, realizada este lunes 2 de febrero, mediante la Resolución 24-26.

La medida fue anunciada un día después de que el canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunciara la pronta reactivación de los servicios consulares entre ambos países, así como la conexión aérea.

Esas operaciones estuvieron suspendidas desde el pasado 29 de julio de 2024, tras el Gobierno de Venezuela haber ordenado la suspensión de los vuelos comerciales hacia y desde la República Dominicana.

Actualmente las aerolíneas extranjeras que vuelan bajo el acuerdo entre ambos países son: Rutas Aéreas de Venezuela (RAV, S.A.); Rutas Aéreas, C.A. (RUTACA); Líneas Aéreas de Servicio Ejecutivo Regional, C.A. (LASER); Turpial Airlines, C.A. y Avior Airlines C.A.

Mientras que, entre las aerolíneas nacionales que ofrecen rutas hacia Venezuela se encuentran, Red Air S.A. y Sky High Aviation Dominicana S.A.

La JAC reitera su respaldo a las decisiones del Poder Ejecutivo para la reapertura de los cielos entre República Dominicana y Venezuela, garantizando una reactivación ordenada y segura conforme a los acuerdos alcanzados entre ambos Estados.