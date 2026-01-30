Se reducen las importaciones de arroz y azúcar en 86 y 50%

El arroz para el consumo y la azúcar refinada reflejaron una caída significativa en su nivel de importación en el periodo enero-diciembre del 2025, según las estadísticas que presenta la Dirección General de Aduanas en su Boletín de Comercio.

En caso del cereal, la variación fue negativa en un 86.93% pasando de US$152.49 millones en 2024 a US$19.93 millones en 2025, mientras que en la azúcar representó un -50.79%, pasando de US$16.66 millones a US$8.20 millones.

Otros productos de consumo que también registraron reducción, aunque en mucho menor valor fueron: los combustibles, los automóviles, y los electrodomésticos, incluyendo las estufas de gas y eléctricas.

Los registros muestran que las importaciones totales durante el 2025 ascendieron a US$30,146.75 millones, lo que refleja una caída general de -0.21%, en relación al 2024.

El 47.59% de este total corresponde a bienes de consumo, el 35.92% a materias primas, y el 16.49% a bienes de capital. Los bienes de consumo presentaron un crecimiento del 2.47%, mientras que materias primas y bienes de capital cayeron un -0.44 % y -6.76%, según el Boletín de Comercio que publica en su portal web la Dirección General de Aduanas.

En el rango de los productos tipificados como materia prima, el azúcar cruda (parda) presenta la mayor reducción en la importación al país, con un 55% menos. Le siguen el petróleo crudo y reconstituido (combustible) con 27.20% y el trigo a granel 17.17%,

Las importaciones del régimen de despacho a consumo ascendieron a US$24,981.76 millones, una caída de -0.18%.

Los más importados

El 63.55% de los productos para consumo se concentran en: combustibles minerales, aceites y minerales (19.73%), vehículos automóviles, tractores (9.69%), aparatos mecánicos (8.63%), aparatos eléctricos (6.50%), productos farmacéuticos (4.25%), materias plásticas y manufacturas (4.16%), fundición, hierro y acero (3.68%), carnes y despojos comestibles (2.52%), cereales (2.40% ) y manufacturas de fundición 1.97%.