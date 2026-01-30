Acofave plantea aranceles a vehículos aportarían al fisco RD$13,200 MM anuales

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) cree que para asegurar un aumento de las recaudaciones en el sector vehicular el Gobierno tiene que eficientizar la gestión de cobros de los aranceles y los impuestos establecidos a todos los comercializadores de vehículos del país.

Estiman que el potencial de ingresos sería de unos RD$13,200 millones anuales, además de que se garantizaría una competencia justa y leal.

“Según una muestra analizada, se estima que el 90% de los vehículos usados importados desde subastas de Estados Unidos se encuentran subvaluados, proyectándose dicha subvaluación, de manera ponderada, en un 45%”, indica.

En su informe de oportunidades recaudatorias del sector vehículos, la Acofave asegura que el 96% de los vehículos importados desde subastas presentan algún tipo de daño previo, y que esa información deber ser comunicada.

Sostienen 2025, fortalecieron su labor a favor de la competencia justa en el mercado automotriz, y la necesidad de combatir la informalidad y la subvaluación en las importaciones de vehículos, garantizar la aplicación equitativa de las obligaciones tributarias para todos los actores del sector.

En 2024, según datos de Impuestos Internos (DGII), el aporte al fisco de los concesionarios de vehículos nuevos por concepto de aranceles, impuestos y contribuciones fue un 42% de sus ingresos y un 5.2% de los ingresos totales del Estado ese año.

El informe presenta los avances del Plan Operativo Anual 2025, sus ejes estratégicos y los objetivos desarrollados, tanto en sostenibilidad fiscal y competencia leal, como en la promoción de la competencia leal; movilidad, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, y fortalecimiento institucional y gremial.

Insiste que todos los actores del sector deben cumplir con sus obligaciones fiscales, “como condición indispensable para la sostenibilidad fiscal y la competencia leal”.

Sepa más

Movilidad y seguridad

La Acofave dice que promovió el desarrollo de un transporte colectivo digno, la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV); y la reducción de la huella vehicular, responsabilidad extendida del productor (REP).