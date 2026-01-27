Presidenta de Barrick asegura alza del oro favorecerá al Estado

El alza sostenida del precio internacional del oro ha impactado de manera directa y positiva las recaudaciones fiscales vinculadas a la operación de Barrick Pueblo Viejo, generando en 2025 ingresos para el Estado dominicano que superaron en más de tres veces las proyecciones originalmente estimadas.

Esas perspectivas, aún a precios prudentes, perpetua esa dinámica, afirmó Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, a Listín Diario, respecto al alza del valor del oro en el mercado mundial, en más US$5,117 la onza troy.

Valera explicó que durante el ejercicio fiscal 2025, el Estado dominicano recibió alrededor US$500 millones en ingresos tributarios directos, gracias a la aplicación del Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM), el cual establece un esquema fiscal progresivo que permite al Estado aumentar su participación a medida que los precios del oro se suben.

Este mecanismo facilita que el país capture una mayor proporción de los beneficios extraordinarios derivados de condiciones favorables del mercado internacional, fortaleciendo las finanzas públicas y mejorando el aprovechamiento económico de los recursos naturales, explicó Valera.

Las perspectivas para 2026, incluso bajo supuestos prudentes de precios, apuntan a la continuidad de esta dinámica, consolidando a la minería como una fuente relevante de ingresos públicos, en un marco de operación responsable y alineada con estándares ambientales y sociales nacionales e internacionales, aseguró.

Desde hace un tiempo los inversores se han refugiado en el oro para proteger sus patrimonios, debido a que la protección que garantiza el valor del metal es histórica y contraria a las colocaciones de recursos en bonos, porque estos son muy dependientes a los movimientos de las tasas de interés en los mercados de bolsas como Wall Street.

Ayer a media tarde, el valor de la onza troy del oro se cotizaba en US$5,116.70 según Bloomberg, mientras que Investing lo situaba en US$5,117.81.

Otros analistas, según la plataforma digital Alta Voz, podrá llegar a costar más, al citar a Michael Hartnett, director de inversiones de Bank of America, al que le atribuye señalar que el oro tiene el camino libre para superar los US$6,000, mientras persista la incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal (FED) y las tensiones arancelarias, el metal seguirá siendo el rey.

Según Investing el metal dorado llegó a cotizarse a US$5,117.81 la onza troy, ayer. foto de archivo. / Listín

Indica que los analistas de Goldman Sachs fueron más cautos y elevaron su previsión a corto plazo a US$ 5,400; mientras que LiteFinance sitúan un rango objetivo que podría estirarse hasta los US$ 7,700 en escenarios de alta volatilidad.

Según Forbes de España, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva llamó a “abrocharse los cinturones”, respecto a la tendencia alcista del metal dorado, durante su intervención en un acto organizado en Bruselas por el ‘think tank’ Bruegel, donde la economista búlgara recordó que, en tiempos de incertidumbre, los países, las empresas y las personas tienden a confiar en lo conocido, “y el oro se conoce desde hace siglos como una reserva de valor en la que se puede confiar”.

Otros metales

Economistas del país creen que el país debe contabilizar otros metales que están en alza en el mercado mundial, que son la plata y el cobre, al ser muy usados en la industria tecnológica y energética. La onza de plata vale US$113.91, y el cobre US$598.50 la libra.

También se ha sugerido crear un fondo para proyectos de desarrollo, con los recursos mineros.

Estiman que el el oro no cesa de convertirse en refugio de innumerables y diversos capitales en la medida que sucesivas crisis económico-financieras.

Sepa más

Los impuestos aplicados en la minería en República Dominicana son: Regalía, el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y el PUN (Participación de Utilidades Netas).

Las regalías mineras son el pago que se le hace al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales metálicos y no metálicos, por lo general no renovables.

El impuesto PUN consiste en el impuesto pagado en base a una proporción de un flujo de efectivo obtenido por las operaciones de la empresa en un período fiscal determinado.

En 2020, los impuestos directos e indirectos de Pueblo Viejo a República Dominicana ascendieron a alrededor de RD$23,500 millones (US$419 millones), lo que contribuyó en la mitigación de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.