Actividad manufacturera cae por debajo de los 50 puntos al cierre del 2025

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) se ubicó en 49.1 en diciembre de 2025, disminuyendo con respecto al valor del mes anterior (59.4) y cayendo por debajo del umbral de 50. Este se atribuye fundamentalmente a la baja en las ventas y en la producción.

El dato que ofrece la Asociación de Industrias de la República Dominicana, entidad que explica que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Destaca que los resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior, en cambio, resultados menores indican una menor actividad en relación al mes anterior.

Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega.

En diciembre, cuatro de las cinco variables mostraron tendencia a la baja con relación a noviembre. “Volumen de ventas” pasó 63.54 a 48.30; “volumen de producción” pasó de 65.07 a 47.90; “empleo” descendió de 51.85 a 48.04; “inventario de materias primas” pasó de 58.33 a 52.94. En cambio, la variable “plazo entrega suplidores” se incrementó al pasar de 46.30 a 52.94.

Índice ajustado por factor estacional al periodo diciembre 2024 - diciembre 2025.

Este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.