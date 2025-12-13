Queso dominicano con oportunidad de exportación hacia México, Estados Unidos y Europa

El queso dominicano tiene alto potencial para escalar en los mercados internacionales, sobre todo en países europeos, en Estados Unidos y México.

La diáspora dominicana ha contribuido mucho a que este producto expanda sus oportunidades, pues quien que vaya a visitar familiares y amigos se escapa de que se le pida el tradicional queso de hoja, tan característico del dominicano.

En 2025, según registros de ProDominicana, el país ha exportado queso por valor de RD$2.3 millones, lo que refleja un crecimiento interanual de 12.3%.

Reportes de Tendata, recogidos en las alertas comerciales de ProDominicana, apuntan que el mercado internacional de queso continúa ampliándose, impulsado por un consumo más especializado y por la demanda creciente en destinos de alto poder adquisitivo.

Explica que este dinamismo posiciona al queso como uno de los productos lácteos con mayor tracción comercial a nivel global.

Como parte de la labor de búsqueda de mercados para los productores dominicanos, Con la base de datos de TradeMap, se identificaron avances relevantes en mercados estratégicos en 2024, siendo México el país que registra el mayor crecimiento de oportunidades con un aumento de 21% y un valor importado de US$ 1,132.0 millones, con una demanda más sofisticada por lácteos premium.

Países Bajos y Estados Unidos presentan incrementos de 10%, alcanzando importaciones de US$2,233.7 millones y US$1,999.9 millones, mientras que Grecia también avanza un 10%.

PRESENCIA

La República Dominicana ya tiene presencia en el mercado estadounidense de quesos, lo que abre nuevas oportunidades para seguir fortaleciendo la exportación hacia este y otros mercados clave como México, Países Bajos y Grecia, donde la demanda sigue en aumento.