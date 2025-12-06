El país importa de España productos de cerdo considerados “gourmet”

A propósito del descubrimiento de la enfermedad de la Peste Porcina Africana (PPA), en España, y la prohibición de las importaciones de carne de cerdo en el país, datos oficiales revelan que República Dominicana importa de esa nación europea productos considerados “gourmet”.

Estos son: paté, “bacon”, salchichón ibérico, plancha de cochinillo, tabla de embutidos, lomo embuchado, prosciuto, codillo, jarrete, cocido madrileño, y hamburguesas, entre otros.

Además de carne fresca a congelada de cerdo.

España es el principal país de Europa con mayor crianza de cerdo y producción de esa carne. En 2024, República Dominicana importó desde España un total de US$269,616.8 millones en productos agropecuarios, de los cuales productos derivados del cerdo asciende a US$20,481.8 millones.

En tanto que entre octubre y diciembre de este año, las importaciones de carnes de cerdo fresca o congelada provenientes desde España alcanzaron un valor de US$136,482.46, según las cifras registradas en el “dashboard” de la Dirección General de Aduanas (DGA).

En general, las importaciones del país de bienes de consumo provienen generalmente desde Estados Unidos y de China, en una participación de 54.28% en conjunto. De Estados Unidos es un 34.9% y de China un 19.36%, en lo que va de enero a octubre de este año 2025.

Esto quiere decir que las importaciones de bienes de consumo, principalmente de carnes provienen de Estados Unidos y no de países europeos, específicamente desde España, donde la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ha notificado un brote de Peste Porcina Africana y que, según reportes internacionales, el caso está bajo investigación porque se presume que se originó en un laboratorio.

Las autoridades de Barcelona manejan la hipótesis de que la contaminación se produjo por un bocadillo de embutido u otro alimento ingerido por un jabalí, según los reportes internacionales.

Del total de los bienes de consumo importados por el país hasta octubre (10 meses de 2025), España el país importó solo un 4.85%.

El dashboard de Aduanas se registran además de importaciones de carne fresca o congelada de cerdo, despojos comestibles por un valor de US$5,686,954.46; tocino y grasa por US$93,370.33, productos de carnes saladas o ahumadas por US$93, 470,02. El 88.84% de estos productos entraron por la vía marítima y el 11.15% por la vía aérea.

El país registró un brote de PPA en el 2021 y el 28 de julio de ese mismo año sus autoridades participaron en una reunión de emergencia con el GF-TADs (Marco Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales), conjuntamente con la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), hoy OMSA; y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Posteriormente se creó un Equipo Regional de Manejo de Emergencias para mitigar el brote que planteó a los países aplicar las recomendaciones del CPE-PPA GF-TADs.

En el quipo regional, coordinado por la OIE, participaron representantes de la FAO, OIIRSA, IICA, USDA y la CFIA, entre otras organizaciones.

Sepa más

Prohibición

Este jueves, el titular de la Dirección General de Ganadería, Abel Madera, informó que quedaban suspendidas de manera inmediata de las importaciones de carne de cerdo y productos derivados procedentes de España, luego de que se confirmara la presencia de la Peste Porcina Africana en ese país, considerado el principal productor de cerdo en Europa.

En un comunicado, Madera explicó que, aunque República Dominicana no figura entre los grandes compradores de carne fresca española, las autoridades agropecuarias dominicanas actuaron de forma preventiva desde que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) confirmó oficialmente, el pasado 28 de noviembre, la detección del brote en jabalíes silvestres de la región de Cataluña.

Madera recordó que la mayor parte de la demanda dominicana de cerdo fresco y congelado proviene de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que la medida busca proteger la producción nacional y evitar cualquier riesgo de ingreso de la enfermedad al territorio dominicano.

¨La restricción abarca no sólo la carne fresca y congelada, sino también embutidos, productos procesados, subproductos porcinos y material genético, hasta tanto las autoridades internacionales y españolas logren controlar el brote y certificar que no representa una amenaza¨, afirmó.

Madera resaltó que el país mantiene estrictos protocolos de inspección en puertos y aeropuertos, especialmente en mercancías y productos agrícolas considerados de riesgo. También dijo que los equipos técnicos de la DIGEGA continúan en estado de alerta para reforzar la vigilancia epidemiológica en granjas y zonas productivas.

¨República Dominicana continúa consolidando su liderazgo en sanidad animal con avances significativos en la prevención y control de la peste porcina africana (PPA), impulsados por el Plan Nacional de Bioseguridad Porcina (PNB) y estas acciones han resultado en una reducción estimada del 70% en el riesgo de exposición y transmisión de la PPA dentro del sistema productivo formal del país¨, informó.