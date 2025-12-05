Turismo y Arajet anuncian pasajes a dominicanos que viajen a RD en estas navidades no pasarán de US$990

El ministro de Turismo, David Collado, y el CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco, anunciaron hoy que los precios de los pasajes a los dominicanos que visitarán el país en estas navidades no pasaran de US$990.

En una rueda de prensa conjunta celebrada en esta ciudad, explicaron que el precio promedio de los pasajes rondará entre los US$300 y US$400 comenzando por US$130 que es la tarifa base.

Collado y Méndez explicaron que con ello se cumple con la promesa que se le hizo a la diáspora dominicana de que en esta fecha los pasajes no serían aumentados para que los dominicanos puedan reencontrarse con sus familiares

Cada año unos 400,000 dominicanos viajan al país en diciembre pero esa suma podría llegan un millón según las proyecciones debido a esta y otras facilidades

“Es que para esta fecha los pasajes llegaban hasta tres mil dólares y una familia fácilmente tenía que pagar hasta casi medio millón de pesos en pasajes para viajar allá y con esa medida ya tendríamos tarifas más baratas”, dijo Collado.

Recordó que esa fue una de las promesas que se le hizo al presidente Luis Abinader en su condición de presidente del gabinete de turismo.

Recordó que esto también es resultado del Acuerdo de Cielos Abiertos que se firmó con los Estados Unidos.

Autoridades en NY.Externa

tercera ruta diaria a Nueva York

En la rueda de prensa conjunta celebrada hoy, el ministro de Turismo, David Collado, y el CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco, anunciaron una importante expansión en la conectividad aérea entre la República Dominicana y el área de Nueva York. A partir de la próxima primavera, Arajet operará una tercera frecuencia diaria hacia el aeropuerto de Newark (EWR).

El anuncio responde al crecimiento sostenido en la demanda por parte de la diáspora dominicana en Estados Unidos, así como al aumento del flujo de turistas y viajeros entre ambos países. Según Pacheco, esta nueva ruta diaria reforzará el compromiso de Arajet con ofrecer un servicio accesible, competitivo y de calidad, especialmente en temporadas clave como la navideña.

Además, ambos funcionarios confirmaron que, durante las fiestas navideñas de este año, la diáspora dominicana “tendrá garantizados los precios más asequibles del mercado”, reafirmando que Arajet busca facilitar el reencuentro familiar sin sacrificar el presupuesto.

“Esto es el resultado de todo el esfuerzo que hizo el gobierno dominicano para firmar cielos abiertos y que haya mayor competencia y mejor conectividad. Gracias a esto hoy vemos a una línea aérea dominicana viajando a 6 ciudades en Estados Unidos a los precios más competitivos del mercado” afirmó el ministro Collado.

Hasta la fecha, Arajet ya opera actualmente dos vuelos diarios entre Santo Domingo (Aeropuerto Las Américas, SDQ) y Newark (EWR). El primer vuelo —la frecuencia tradicional— sale desde Santo Domingo a las 6:10 a.m. con llegada a Newark a las 9:30 a.m., mientras que el segundo vuelo —añadido recientemente— despega a las 7:10 p.m. con llegada a las 10:30 p.m.

Con esta tercera frecuencia diaria prevista para la primavera próxima, Arajet amplía su oferta para atender la creciente demanda de viajes entre la República Dominicana y la diáspora en Nueva York, al mismo tiempo que refuerza su posición como alternativa de bajo costo y alto valor para viajeros nacionales e internacionales.