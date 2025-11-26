Proindustria informa que el Parque de Zona Franca de Baní continúa sus operaciones con normalidad

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) precisó que el Parque de Zona Franca de Baní mantiene sus operaciones con total normalidad, ya que solo hay un cierre y es temporal solo en una empresa: Global Cigars Group.

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, reafirmó que el parque continúa activo con 12 empresas operando y generando empleos directos para la provincia Peravia.

El funcionario realizó una visita a las instalaciones del parque y sostuvo un encuentro con ejecutivos de la empresa Global Cigars Group GCG, S.R.L., compañía que opera en Baní desde abril de 2023.

Cese temporal de Global Cigars Group no implica cierre del parque

Visita al parque.Externa

Cruz Rodríguez explicó que la confusión de un medio digital, que no identificó en una nota de prensa enviada a los medios, surgió a raíz de la suspensión temporal de operaciones de la empresa Global Cigars Group, que el pasado 21 de noviembre notificó oficialmente a Proindustria su decisión de detener sus actividades desde el 20 de noviembre de 2025 hasta el 23 de febrero de 2026, por un período de 90 días calendario.

De acuerdo con una comunicación enviada por la empresa, una inspección interna realizada en su planta de Bonao detectó una infestación significativa de Lasioderma Serricorne, conocida como “escarabajo del tabaco”, una plaga altamente dañina que compromete la materia prima y los procesos de producción.

La compañía explicó que tanto la planta de Bonao como la de Baní están operativamente vinculadas, por lo que la suspensión en Bonao imposibilita la continuidad del flujo productivo hacia Baní. Por esta razón, ambas localidades entrarán en un proceso simultáneo de suspensión temporal.

Acciones de erradicación y garantías a empleados

Global Cigars Group informó que ejecuta un plan riguroso de erradicación, que incluye fumigación especializada con fosfina, limpieza profunda, tratamientos técnicos, incineración de la materia prima afectada y monitoreo continuo

La empresa aseguró que cumplirá con todos los compromisos laborales, incluyendo mantener vigente el seguro de salud de todo el personal y continuar con los pagos correspondientes a la Seguridad Social durante el período de suspensión. Una vez controlada la situación, la empresa reanudará el flujo operativo habitual.

Empresas que operan actualmente en el Parque de Zona Franca de Baní

Reunión en el parque de ZF de Baní.Externa

El parque opera 12 empresas activas, que generan 847 empleos directos. Entre ellas: Interpace Industriales, CTG Tapes, Hispaniola & Co., The Wilbes Dominicana, Eurofresh Dominicana, RCK Internacional, Tierra Tropical, TPD Tropical, Estahdeck Company, World Tobacco, y hay otras en funcionamiento regular.

Nuevas inversiones y recuperación de naves

El director general de Proindustria destacó que la institución trabaja en la recuperación de naves industriales que han permanecido cerradas durante décadas por litigios judiciales. Asimismo, informó que el parque ha recibido 33 solicitudes de empresas interesadas en instalarse en este complejo de zona franca, lo que evidencia su potencial y atractivo para nuevos inversionistas.

En la visita también participaron el diputado por Peravia, Luis Báez; el ingeniero Gabriel Batista, director de Parques Industriales; y el director de Comunicaciones, Dionisio Santana.