Cierre de operaciones de ZF Cigars Group en Baní y Bonao es temporal

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (Micm), Víctor Ito Bisonó, precisó que la suspensión de la operaciones de la zona franca Global Cigars Croup, SRL, que opera en Esperanza, Valverde y en Baní, provincia Peravia, se debe a la detección de una plaga altamente dañina, conocida como el escarabajo del tabaco o Lasioderma Serricorne y, según informes de la propia empresa será por 90 días hasta tanto la situación sea controlada.

El ministro Bisonó también aclaró que el cierre temporal de las operaciones solo afecta a 315 trabajadores y no a mil como se publicó.

Dijo que se reunió con ejecutivos de la zona franca de Baní, una comisión de empleados de la empresa y con el diputado Luís Báez, quienes le informaron de la suspensión, no cierre.

Asimismo, remitió a una carta del presidente de la empresa Melvin Junior Rodríguez Ovalle, en la se asegura que el cierre será desde el 21 de este mes hasta el 23 de febrero de 2026, período en el que agotan y un plan riguroso de fumigación con fosfosina, limpieza profunda, tratamiento técnico, monitoreo científico y métodos de control para eliminar la plaga.

Sostuvo que las operaciones hacia Baní serán reanudadas desde que la situación esté normal.

Se trata de una plaga altamente dañina que afecta críticamente la materia prima y los procesos productivos, lo que impide continuar las operaciones bajo los estándares de calidad y sanidad requeridos por las normas, explicó el presidente de Global Cigars Group GGC, SRL, en la carta enviada a la Dirección de Proindustria el 21 de este mes.

Global Cigars Group es una empresa con presencia a nivel nacional: Villa González, Esperanza, Bonao, y Baní, con alrededor de 2,000 empleados.

Están suspendiendo sus operaciones en Bonao y Baní por la presencia del Escarabajo de Tabaco (Lasioderma Serricorne), plaga que fue certificada por la empresa Fumax y un técnico del Ministerio de Agricultura. Esta suspensión está solicitada al Ministerio de trabajo desde el 20 de noviembre al 23 de febrero del 2026, reiteró el ministro Bisonó al respecto.

Explicó en Baní se han afectado 245 empleos y 70 en Bonao para un total de 315 colaboradores, representando el 15% del total de colaboradores.

Indicó que durante la suspensión la empresa seguirá pagando la totalidad a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y que las empleadas en maternidad y lactancia no entran en la suspensión.

Operaciones de ZF en Baní

Actualmente, dijo Bisonó, en el parque de Baní hay aproximadamente 847 empleados en 10 empresas que ocupan 15 naves de un total de 24.

De las 9 restantes hay dos en proceso de firma de contrato para empezar a operar (Abapromango, AAA Clothing), dos de las cuales están ocupadas por el Ministerio de Salud Pública.

Además, hay cinco en Litis, y de las cuales tres ya están en etapa final de recepción por parte de Proindustria con ganancia de causa en los tribunales. En conjunto estas tres naves tienen un área de 60,000 pies cuadrados que estarán disponibles para rentar antes de finalizar el 2025, señaló.

También hay 33 solicitudes de industriales que se quieren instalar en este parque.

Con la inauguración de la Circunvalación de Baní este parque toma un atractivo mayúsculo, ya que esta vía conecta al parque de manera más rápida y directa con los principales muelles y regiones del país.