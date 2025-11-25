Plantean actualizar ley minera que garantice “reglas claras”

La Cámara Minera Petrolera de República Dominicana (Camipe) planteó este lunes la necesidad de aprobar un nuevo marco regulatorio para la ley de minería, con el fin de garantizar “reglas claras” en el sector.

Se trataría de un instrumento legal que permita rendir cuentas del 5% que las mineras pagan para el desarrollo de las comunidades donde operan, según explicó el director de la institución, Martín Valerio.

“No nos conformamos con desarrollar una actividad económica, es nuestro interés desarrollar una cultura del buen vecino”, dijo Valerio.

Valerio subrayó que el sistema minero dominicano se apoya en cinco pilares: el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental; un régimen fiscal razonable; eficiencia administrativa; seguridad jurídica para atraer inversiones; y el bien común como objetivo final.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presente en el acto, también plantea la idea de actualizar la ley minera, vigente desde 1971. El objetivo, explicó, es adaptarla a las exigencias de la minería moderna.

“Estamos promoviendo que haya una revisión de lo que es la ley minera (...) y que entendemos que debemos adaptarla a la minería moderna”, aseguró.

Santos explicó que el sector minero ha demostrado ser “contracíclico”, al servir como un soporte económico en tiempos de incertidumbre internacional.

“Este sector, al tener componentes cuyos precios aumentan en momentos de incertidumbre, sirve como una especie de balance en la economía y ha estado jugando ese rol”, dijo.

Señaló que este año el gobierno recibirá más de 500 millones de dólares en impuestos provenientes de la minería, muy por encima de los 190 millones inicialmente contemplados en el presupuesto general.

Esto, indicó, se debe al aumento en los precios internacionales de los minerales.

Apuntó que la actividad minera ha crecido por encima del 20% en los últimos meses, impulsada por esos altos precios y por el afán del Gobierno en ampliar la producción en los próximos años.

“La idea es que siempre haya un esfuerzo público-privado donde se siga no solamente mejorando las perspectivas del sector, sino también que lo pueda hacer desde el punto de vista institucional”, dijo.

Santos subrayó que la minería representa cerca del 2% del producto interno bruto (PIB).

El ministro habló con periodistas antes de participar en un encuentro con ejecutivos de la Cámara Minera Petrolera en un hotel del Distrito Nacional.

Allí los ejecutivos de Camipe presentaron su balance de 2025, su visión para 2026 y la nueva campaña que lleva el nombre: “La minería nos mueve”.

La campaña busca educar y evidenciar el compromiso del sector con un modelo de minería moderna, responsable y sostenible, cuyo principal objetivo es el legado de prosperidad que permanece en las comunidades.

El gremio subrayó que la métrica del éxito del sector es el impacto humano directo, aunque su fortaleza económica es evidente, con aportes al fisco que superan los RD$20,000 millones sólo entre enero y julio de 2025 y exportaciones por más de US$1,043 millones.

El presidente del gremio, Pedro Esteva, explicó que los fondos generados por el sector destinados a inversión social han permitido que más de 10,000 dominicanos reciban atención médica gratuita y que 140 familias en zonas rurales dejen atrás los pisos de tierra.

Por ejemplo, el sector ha financiado 1,200 becas universitarias y 1,700 capacitaciones técnicas, que se suman a los más de 8,100 dominicanos formados por la Iniciativa Empresarial de Educación Técnica, fundación que busca fortalecer las ocupaciones técnicas del país.

En lo que va de 2025, el 51.9% de todas las exportaciones del país provienen del sector minero.

“Sólo en el primer semestre aportamos más de 25 mil millones de pesos al fisco”, subrayó el director ejecutivo, y agregó que la reinversión del sector ha alcanzado 400 millones de dólares.

Informe final del apagón masivo será entregado "esta semana"

En otro tema, el informe final sobre el apagón masivo del pasado martes 11 será entregado esta semana, según informó el ministro Joel Santos, sin precisar una fecha exacta.

“Ya conocimos detalles que van a estar incluidos en el informe. Se está trabajando en lo que es el informe final y esta semana le estaremos entregando”, dijo Santos.

El funcionario explicó que no se trata solo de determinar el origen del apagón, sino de revisar “todos los pasos, todos los procesos, todos los agentes involucrados” para hacer un análisis profundo.

Añadió que el informe, además, debe proponer “medidas para reducir al mínimo la posibilidad de que se vuelva a repetir”, lo que —afirmó— es la parte más importante.

El ministro admitió que la elaboración toma tiempo: “Es un tema técnico, requiere una revisión exhaustiva”.

Indicó, sin embargo, el equipo ya está trabajando intensamente, y esperan entregarlo en estos días.