Ministro de Industria y Comercio afirma sector exportador supera los US$1,250 millones

El sector exportador alcanzó el pasado octubre el mejor desempeño logrado en este mes los últimos trece años, al superar los US$1,250 millones en exportaciones, el dato lo ofreció el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó.

El notable dinamismo del sector permitió que, entre enero y octubre de 2025, las exportaciones acumuladas llegaron a US$11,954 millones, lo que representa un crecimiento de 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Bisonó, quien acompañó al presidente Luis Abinader en la ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia Exportadora 2025 que organiza la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), detalló que, en 2024, las exportaciones de servicios modernos alcanzaron US$2,289 millones, con un incremento de 29% respecto a 2023, y de 175% en comparación con 2019, lo que confirma que el país no solo produce, sino que crea y exporta talento e innovación.

“Somos receptores del 30% de toda la inversión extranjera directa que llega al Caribe y Centroamérica. Y este año, estoy convencido de que alcanzaremos la cifra histórica de 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa”, detalló el funcionario.

Bisonó felicitó a los galardonados y reconoció a la Adoexpo por ser aliada constante “en esta gran misión de mostrar al mundo lo mejor de nuestra nación”.

Sobre la premiación

La entrega de Premios a la Excelencia Exportadora 2025 estuvo encabezada, igualmente, por

el presidente de Adoexpo, Karel Castillo, quien destacó que la República Dominicana tiene hoy una oportunidad histórica de convertir las exportaciones en su ADN nacional, y que cada dominicano entienda que exportar crea empleos, impulsa innovación, fomenta encadenamientos productivos y mejora la calidad de vida de nuestra gente.

“Desde Adoexpo, compartimos la visión del presidente Luis Abinader, que busca duplicar el PIB nacional y consolidar las exportaciones como uno de los pilares más firmes de nuestro crecimiento”, dijo Castillo.

Los reconocidos

Grupo Rica logró el máximo galardón como “Gran Exportador Dominicano”, mientras que Plastifar obtuvo el premio “Excelencia Exportadora a Centroamérica”; la compañía BotPro recibió el galardón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Tecnología y transformación digital”; Successment ganó el renglón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Servicios profesionales especializados”; el premio “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Economía naranja” fue logrado por las empresas Ghidora (Blink Esports), con la mención diseño; Textilab x Angie Polanco, con la mención moda y Aparataje Distribution, en la mención de música.

Grupo RR&T con el reconocimiento “Excelencia Exportadora PYME”; B Braun Dominican Republic, en “Excelencia Exportadora en Zonas Francas”; Smurfit Westrock, en “Excelencia Exportadora Industrial” y Nahshar Produce, en “Excelencia Exportadora Agropecuaria”.