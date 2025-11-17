Ligia Bonetti: líder empresarial femenina con más influencia en República Dominicana

La empresaria Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID, reafirmó su posición como una de las figuras corporativas más influyentes del país, al ascender al cuarto lugar del Ranking Merco Líderes 2025, una de las evaluaciones de reputación empresarial más rigurosas de Iberoamérica.

Bonetti se sitúa como número uno entre las mujeres empresarias con mejor reputación en República Dominicana. La empresaria se mantiene, además, como la líder del sector de consumo masivo, según detalla el informe publicado por Merco.

Con una puntuación de 8,426, Bonetti se coloca por encima de referentes históricos del liderazgo dominicano, confirmando el peso de su gestión, su visión estratégica y su creciente influencia en la conversación pública sobre sostenibilidad, competitividad y modernización industrial.

Su ascenso en el ranking, del puesto 6° en 2024 al 4° en 2025, refleja el reconocimiento transversal de directivos, académicos, periodistas económicos, expertos en comunicación y analistas financieros, fuentes que integran la metodología multistakeholder del monitor.

El desempeño de Bonetti destaca en un contexto empresarial altamente competitivo, donde la innovación, la ética corporativa, la sostenibilidad y la calidad de la gestión pesan cada vez más. El liderazgo femenino sigue siendo minoritario en la cúspide de las organizaciones dominicanas, por lo que su presencia entre los primeros puestos del ranking refuerza su papel como referente para nuevas generaciones de ejecutivas y emprendedoras.

Sobre Merco Líderes

En su tercera edición en República Dominicana, el Ranking Merco Líderes 2025 evalúa a los cien líderes empresariales con mejor reputación del país y ofrece una fotografía clara de quiénes están marcando el rumbo corporativo nacional.

La metodología Merco incorpora ocho fuentes de información y cruza percepciones con indicadores objetivos de gestión. Entre los actores evaluadores se incluyen directivos de grandes empresas, periodistas económicos, catedráticos, expertos en comunicación, analistas financieros y la evaluación digital de presencia y conversación reputacional.

Merco, un organismo con 25 años de trayectoria, es el único monitor de reputación verificado en el mundo, auditado por KPMG y desarrollado bajo estándares de la norma ISO 20252. Su valoración integra reputación real, mérito corporativo y percepción de stakeholders, ofreciendo una mirada integral del liderazgo empresarial en el país.