La AIRD aboga por Código Laboral y pide revisar la política industrial

La Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) entregó los Galardones Industriales 2025, en una majestuosa ceremonia donde su presidente abogó por la actualización del Código Laboral y por la revisión de la política industrial.

Brache afirmó que la República Dominicana vive un momento decisivo que exige una mirada estratégica y concertada sobre el futuro de su política industrial.

El líder empresarial subrayó que el sector industrial está dispuesto a asumir los retos del desarrollo, en coherencia con la iniciativa Meta 2036 del Poder Ejecutivo, pero destacó que ese compromiso solo será efectivo si se garantiza un entorno de estabilidad, certeza y reglas claras.

Advirtió que la nación no puede avanzar si cada reforma se convierte en una fuente de incertidumbre, por lo que reiteró la importancia de un clima regulatorio previsible y valoró las alianzas público-privadas como instrumento fundamental para el desarrollo.

El presidente de la AIRD instó a revisar la política industrial y el posicionamiento internacional del país, promoviendo los encadenamientos productivos y la defensa de la industria nacional en los foros internacionales. Reafirmó que el sector industrial dominicano está listo para seguir siendo parte activa en la construcción del futuro nacional.

“Pedimos algo esencial: confianza para trabajar, estabilidad para planificar y colaboración para transformar. Si lo hacemos juntos, podremos mirar hacia el 2036 con orgullo, sabiendo que esta generación logró unir crecimiento económico y bienestar social en un país verdaderamente productivo, competitivo y sostenible”, concluyó Brache.

Galardonados

En esta edición, la AIRD otorgó el galardón a la Labor Institucional de Apoyo al Sector Industrial a Pro Consumidor, mientras que el galardón Nacional a la Industria Dominicana 2025 recayó en la empresa Bepensa Dominicana, y el galardón al Mérito Industrial fue otorgado al empresario Félix García, cuya trayectoria ejemplar refleja el compromiso del sector con la innovación.

Los reconocimientos fueron anunciados por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, quien destacó el valor de cada galardonado para el desarrollo industrial del país.