Ciudadanos podrán reportar irregularidades en el mercado a través de aplicación de ProCompetencia

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) puso a disposición de la población una aplicación móvil a través de la cual los ciudadanos podrán realizar denuncias y alertar sobre posibles prácticas anticompetitivas en los mercados dominicanos, informó la presidenta del Consejo Directivo de la institución, María Elena Vásquez Taveras, durante su discurso de rendición de cuentas correspondiente al período septiembre 2024-octubre 2025.

Mediante la app ProCompetenciaRD, disponible en App Store y Google Play, el público podrá consultar y dar seguimiento en tiempo real a los casos e investigaciones que lleva a cabo la institución, completar solicitudes de informes de abogacía y capacitaciones sobre libre competencia, entre otras funcionalidades sin necesidad de hacer trámites presenciales.

Esta herramienta tecnológica representa un canal directo y permanente entre la institución y el público, rápido, seguro y confidencial, que contribuirá al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y vigilancia ciudadana en el país.

Participantes en el congreso realizado por ProCompetencia.Externa

Asimismo, se puso a disposición el chatbot Libera, el primer asistente virtual especializado en libre competencia en la administración pública dominicana, que ofrece atención automatizada todos los días, las 24 horas, a todos los ciudadanos que requieran orientación inmediata.

Este asistente virtual proporciona respuestas sobre trámites, normativas y servicios institucionales, reduciendo significativamente los tiempos de espera ante los requerimientos del público.

De igual manera, Vásquez Taveras presentó el nuevo Portal Web Institucional, el cual incorpora una nueva metodología de presentación y búsqueda de resoluciones para facilitar la ubicación de decisiones por año, tema o departamento. Una notable característica del portal es la capacidad de cambio dinámico de idioma entre español, inglés y francés, lo que promueve activamente la proyección internacional, permitiendo que investigadores, académicos y autoridades de competencia de otros países puedan acceder a las decisiones y documentos del organismo.

La puesta en marcha de estas tres herramientas tecnológicas es una muestra clara de que ProCompetencia apuesta por la innovación tecnológica y busca acercarse cada vez más a los ciudadanos.

“Estos tres importantes avances marcan un nuevo capítulo en la transformación digital de ProCompetencia y ejemplifican nuestra visión de un Estado moderno, eficiente y verdaderamente al servicio de la gente”, destacó Vásquez Taveras.

rendición de cuentas

En su rendición de cuentas, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Competencia, la presidenta de ProCompetencia citó los principales logros de su gestión durante el período septiembre 2024-octubre 2025, entre los que se destacan el lanzamiento de la Política Nacional de Competencia; el reconocimiento internacional que se ha ganado el país en materia de competencia; el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional; la capacitación de unas 15,000 personas en materia de competencia; el fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación; entre otros.

Estos logros fueron reconocidos por el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes, Ramón Pérez Fermín, quien manifestó que la labor que realiza ProCompetencia, bajo el liderazgo de Vásquez Taveras, ha marcado un antes y un después en la historia de la competencia en República Dominicana.

Pérez Fermín expresó que estos avances son resultado de una visión estratégica, de un equipo técnico altamente capacitado y comprometido, así como de la colaboración estrecha con el sector privado, las organizaciones de consumidores, la academia y la sociedad civil.

Procompetencia.Externa

“Quiero aprovechar esta ocasión para motivarles a todos, funcionarios, empresarios, representantes del sector privado y de la sociedad civil aquí presentes, a continuar trabajando unidos en la construcción de mercados más competitivos y justos. Cada uno de ustedes desempeña un papel crucial en este esfuerzo colectivo. La competencia no es simplemente un concepto técnico o legal, sino una filosofía de trabajo que debe permear todas nuestras acciones en el ámbito comercial y económico”, exhortó.