El observatorio de Procompetencia alerta sobre monopolios y prácticas desleales en el comercio

Procompetencia dispone de un observatorio de la competencia y, a través de este estudio que opera como una especie de semáforo, la institución devela las empresas en rojo, con alta concentración de mercado; en amarillo y en verde a las demás. En ese aspecto, el observatorio arroja que tres Administradoras de Riesgos de salud (ARS)- Senasa, Primera y Mapfre- tienen el 70% del mercado.

Con alta concentración de mercado están el cultivo de cebollas, acero, aceite vegetal y cementos. En amarillo se encuentra el sector de los combustibles y las ARS.

La Ley 42-08 trata el abuso de posición dominante, los carteles o colusión en compras públicas, y la competencia desleal, que es la principal queja del comercio.

La funcionaria recordó que hay un decreto presidencial en el cual se establece como prioridad el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que tiene entre en sus principales recomendaciones a las empresas.

Atentos a ley de residuos

El informe sobre residuos sólidos fue presentado al Congreso Nacional por Procompetencia, entidad que ejerce abogacía (prevención) en ese tema. Recordó que las observaciones hechas por el presidente Luis Abinader a ese proyecto de ley fue a partir de los informes remitidos por esta entidad. El informe fue acogido por todas las asociaciones empresariales. La entidad actúa por informes remitidos por las cámaras legislativas, a petición de sectores productivos y, de oficio. Vásquez Taveras señaló que en la entidad hay una persona dedicada a monitorear la agenda legislativa. Recalcó que sobre el proyecto de residuos sólidos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que ya tienen listas las observaciones y que Procompetencia está muy atenta a esa pieza.

“Con relación a ese proyecto de ley tenemos serias preocupaciones. Esa ley establece monopolios regionales, cuando establece una planta sanitaria y relleno de residuos sólidos por región, y luego fue cambiada a uno por provincia”, indicó.

En ese contexto, agregó que también se establecerían contratos por más de 10 años, cuando la propia modificación de la ley data de menos de cinco años, entonces salta a la vista que ese es un mercado muy dinámico y que atar a los ayuntamiento por 10 años no debe ser, además de que le quita la posibilidad a los cabildos de hacer cambios. Aseguró que de no haber sido observado por el Presidente, habría una acción de inconstitucionalidad en el tribunal Constitucional.