RD es único en la región con un Plan Nacional de Competencia

República Dominicana es el único país de América Latina con un plan de competencia claramente definida, afirmó la presidente de Procompetencia. En este plan hay 34 instituciones involucradas y está alineado con la Meta 2026 y el plan plurianual.

“Es un hito a nivel regional”, dijo María Elena Vásquez Tavares, en el Desayuno del Listín.

La política nacional de competencia busca dar respuesta a los desafíos y a las oportunidades en la economía los mercados nacionales ante la creciente globalización y la transformación digital.

Semana de la Competencia

María Elena Vásquez Tavares en el desayuno de Listín Diario, dijo que el proyecto de modificación de la Ley de Defensa de la Competencia está listo y que incluye los lineamientos de los mercados digitales, porque estos implican un reto para determinar el mercado relevante porque uno de los parámetros es el precio y la mayoría de las plataforma digitales son gratuitas.Listín Diario.

Durante la semana del 27 al 31 de este octubre 2025, Procompetencia realizará la “semana de la Competencia” en el Salón Malecón Terrace del hotel Sheraton Santo Domingo, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Procompetencia dispone de un observatorio de la competencia y a través de este estudio que opera como una especie de semáforo la institución devela las empresas en rojo, con alta concentración de mercado; en amarillo y en verde a las demás. En ese aspecto, el observatorio arroja que tres Administradoras de Riesgos de salud (ARS)- Senasa, Primera y Mapfre- tienen el 70% del mercado. Con alta concentración de mercado están el cultivo de cebollas, acero, aceite vegetal y cementos. En amarillo se encuentra el sector de los combustibles y las ARS. La Ley 42-08 trata el abuso de posición dominante, los carteles o colusión en compras públicas, y la competencia desleal, que es la principal queja del comercio. Recordó que hay un decreto presidencial en el cual se establece como prioridad el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que tiene entre en sus principales recomendaciones a las empresas.

La presidenta de Procompetencia participó en el Desayuno de Listín en compañía de José Beltré, director de promoción y abogacía de la competencia; Liverca Gómez, encargada del departamento de estudios económicos y de mercado; José Miguel García, encargado del Departamento de comunicación; Jorge Espinosa, encargado de medios, Jacqueline Genao, coordinadora del despacho y Lilian Tejeda, periodista de la entidad.

Semana de la competencia

Durante la semana del 27 al 31 de este octubre 2025, Procompetencia realizará la “semana de la Competencia” en el Salón Malecón Terrace del hotel Sheraton Santo Domingo, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El lunes 27, a partir de las 9 a.m.habrá un Conversatorio sobre Transparencia, Competencia y Compras Públicas y se lanzará la Guía para la Prevención y Detección de la Colusión en los Procesos de Contrataciones Públicas.

Al día siguiente, martes 28, se dará una Rendición de Cuentas 2025 y se hará un acto de Conmemoración del Día Nacional de la Competencia, así como el lanzamiento de la nueva App ProCompetencia y el Chatbot. El miércoles 29 habrá una Sesión Técnica con Legisladores y se realizará un taller especializado en Derecho de la Competencia para jueces. Entre el jueves 30 y el viernes 31, el Primer Congreso Internacional sobre Derecho de la Competencia, con el tema central: Mercados Digitales y Libre Competencia. Se pondrá en circulación el Anuario de Libre Competencia 2025.

El jueves, Mario Umaña, consultor sobre comercio del BID, dará las palabras de apertura al congreso; hablarán William Koacic, director de competencia de la Universidad George Washington; y Lesly David, secretario permanente del sistema económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). María Elena Vásquez Taveras dictará la conferencia: “Competencia y Crecimiento en economías pequeñas: hoja de ruta para RD en la década digital”. Habrán seis paneles con expertos. José Ignacio Paliza y Guido Gómez Mazara serán conferencistas.