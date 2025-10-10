Comercio internacional de la moda vende US$862 millones entre enero y julio de 2025

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) presentó la quinta edición del estudio “Situación de la Industria de la Moda en República Dominicana 2025” en el marco del RD Fashion Week celebrado el hotel Marriott Piantini.

El estudio reveló que las exportaciones de moda alcanzaron US$862 millones entre enero y julio de 2025, equivalentes al 10% de las exportaciones nacionales, mientras que en 2024 sumaron más de US$1,581 millones.

Además, arrojó que más de 470 empresas dominicanas colocaron sus productos en 80 mercados internacionales, siendo Estados Unidos, Haití, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica los principales destinos. Entre los años 2016 y 2024, el valor del comercio mundial de bienes de moda pasó de US$ 1.30 billones a US$ 1.78 billones, mostrando resiliencia ante crisis y adaptándose a nuevas tendencias como la moda circular y la digitalización.

Desde que asumió la dirección ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, ha impulsado una visión estratégica enfocada en la diversificación de las exportaciones dominicanas, promoviendo sectores no tradicionales con alto potencial internacional. En ese contexto, ha priorizado el desarrollo del sector moda en República Dominicana, con el propósito de fortalecer y visibilizar esta industria creativa como un componente esencial dentro de la oferta exportable del país.

El estudio, presentado por Carolina Pérez directora del departamento de Inteligencia de Mercados de ProDominicana, resalta la importancia de la formación técnica como pilar de competitividad. En 2024, INFOTEP capacitó a más de 8,500 personas en áreas vinculadas a la moda y la confección, de las cuales el 73% fueron mujeres, consolidando el rol femenino en la industria y fortaleciendo la base de mano de obra especializada.

Principales provincias exportadoras

Grandes motores como Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal se suman al esfuerzo colectivo de provincias como Santiago, La Vega, La Romana y muchas más que llevan nuestro talento a nivel internacional.

Novedades del estudio

En julio de 2025, la República Dominicana alcanzó un hito histórico con la obtención del Registro Internacional de la Denominación de Origen del Larimar Barahona, certificación que garantiza la autenticidad y calidad única de esta piedra semipreciosa exclusiva del país.

Este logro refuerza su posicionamiento en el mercado global de la joyería y la moda de lujo, y se complementa con los esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas en la puesta en valor del larimar y su consolidación como una gema de alta calidad. Entre enero y junio de 2025 se exportaron 177,540 libras de larimar, más del doble de lo registrado en 2024.

Asimismo, el comercio electrónico se ha consolidado como una vía estratégica para proyectar la moda dominicana en escenarios internacionales. Plataformas digitales permiten visibilizar el talento creativo, conectar diseñadores emergentes y consolidados con mercados globales y fortalecer el posicionamiento del país en la moda regional y mundial.