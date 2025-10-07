Philip Morris y la AIRD valoran el reconocimiento otorgado al país por el Tracit

La sede nacional de la compañía multinacional Philip Morris valoró el reconocimiento otorgado al país por la Transnational Alliance to Combat Ilicit Trade (Tracit) en el índice de Comercio Ilícito 2025 en América Latina y el Caribe.

En una carta enviada al presidente Luis Abinader los ejecutivos de la multinacional Alberto Recio, director general PMI, Centroamérica, Caribe y Región Andina, y Andrés Espinal, director de Asuntos Externos PMI Centroamérica y Caribe, destacaron el reconocimiento del Tracit en cuanto al liderazgo República Dominicana como referente regional en la lucha contra el comercio ilícito.

La misiva, con copia al titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor-Ito-Bisonó, señala que el informe destaca los avances en los pilares de compromiso político y cooperación público privada, donde la mesa ilícito y la articulación interinstitucional liderada por el MICM han sido fundamentales.

Asimismo, destaca que este reconocimiento internacional ubica al país entre los menos vulnerables al comercio ilícito en América Latina, junto a naciones como Brasil, Chile y Uruguay.

“Desde la Philip Morris nos sentimos honrados de haber podido contribuir activamente a estos logros mediante la colaboración con las autoridades nacionales en materia de prevención del comercio ilícito”, indica.

El país fue reconocida por el Tracit como una de las naciones menos vulnerables al comercio ilícito en la región, al quedar en el número 50 en una medición que abarca a 158 países en el ranking del Tracit y alcanzar una puntuación de 54.2 sobre 100.

Asociación de Industrias

Desde 2021 a la fecha en el país se han decomisado y destruido más de 155 millones de unidades de productos ilícitos, valorados en RD$6,850 millones, según cifras del Ceccom (Cuerpo Especializado de Control de Combustibles).

La Asociación de Industrias (AIRD) también destacó el logro del país y felicitó al ministro Bisonó por el logro de República Dominicana en el Tracit y el compromiso de las autoridades nacionales bajo su liderazgo.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, reiteró el apoyo de la entidad a su gestión.

"Desde la AIRD, reiteramos nuestro apoyo constante a la gestión que encabeza y resaltamos la importancia de la alianza público-privada como herramienta esencial para sostener estos avances, combatir la ilegalidad y garantizar un crecimiento económico sostenible", dice Pujols.