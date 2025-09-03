Consejo zonas francas aprobó 2 nuevos parques industriales y la instalación de 12 nuevas empresas

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), aprobó la instalación de 12 nuevas empresas en distintos parques del país, las que proyectan una inversión de RD$874.9 millones, con una proyección de 1,071 nuevos empleos directos y un ingreso estimado en divisas de US$ 16.4 millones.

También fueron aprobados 2 nuevos parques industriales con una inversión proyectada de RD$ 793.5 millones, los cuales estarán ubicados en el municipio de Monte Plata y en Jacagua, Santiago de los Caballleros.

La sesión de trabajo fue presidida por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, quien instó a las operadoras de zonas francas a acelerar la instalación de las nuevas empresas aprobadas en los últimos consejos.

El ministro Bisonó, junto al director ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo, y otros miembros del Consejo, mostró su confianza en que las zonas francas seguirán su expansión, con la meta de superar los 200 mil empleos, además, con resultados extraordinarios en atracción de nuevas inversiones y diversificación en términos de destinos y productos exportados.

Sostuvo que, el entorno empresarial que se mantiene en el país seguirá contribuyendo con el crecimiento y fortalecimiento del sector de zonas francas, que constituye un importante instrumento de política pública para atraer nuevas inversiones y expandir las exportaciones.

Nuevas empresas aprobadas

Entre las nuevas empresas de zonas francas que se instalarán en el país se destacan: Ark Dominican Republic para fabricación de Arnés de Cables, World Emblem, que se dedicará a la fabricación de parches y emblemas bordados y serigrafiados; Global Resouces Internacional que producirá dispositivos médicos desechables, mientras que Aviat Logistics Services, ofrecerá servicios logísticos.

También fueron aprobadas las empresas Tabacalera de García, cuyo fin es almacenar y procesar tabaco, DP Inova Brands, que ofrecerá servicios logísticos enfocados en almacenamiento de etiquetado, empaquetado y distribución internacional de joyas, accesorios de moda y textiles, además de Wilpack Manufacturing, que fabricará piezas y partes de plásticos, papel y metal para dispositivos médicos eléctricos electrónicos.

Las empresas aprobadas durante la sesión del consejo estarán distribuidas en distintos puntos de la geografía nacional, ubicándose en las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.

Entre los funcionarios y empresarios que también participaron en esta sesión del Consejo, por el sector público, destacan, Yarisol Lopez, Subdirectora del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) en representación de Proindustria, su director técnico, Nilo de la Rosa, en representación del Ministerio de Hacienda, la viceministra de Políticas y Legislación Tributaria, Camila Hernández Villaman, mientras que en representación de ProDominicana estuvo la gerente del centro, Lina Pichardo y por la Dirección General de Aduanas. Michael Lugo Risk.

Por el sector privado, José Manuel Torres, en representación de ADOZONA y en representación de ADOEXPO, Karel Castillo.

Como titulares de las Operadoras de Zonas Francas estuvieron Luis José Bonilla Bojos y Federico Domínguez, como suplente de las Operadoras de Zonas Francas; Hendrik Kelner y José Tomaas Contreras.