RD avanza en la exploración de hidrocarburos con contrato entre el Gobierno y Consorcio Global Min

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), firmó un contrato de producción compartida con el consorcio Global Min para la exploración y eventual producción de hidrocarburos en la cuenca del Cibao, un paso estratégico hacia la diversificación y la seguridad energética del país.

El contrato fue adjudicado mediante la Primera Ronda Petrolera, en un proceso competitivo y conforme a la ley, con aprobación pendiente del Congreso Nacional. El mismo concede derechos para realizar operaciones en los bloques CB1 y CB2, localizados en las provincias Montecristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, considerados de alto potencial en hidrocarburos líquidos y gaseosos.

El contrato fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos y el representante del consorcio, Félix Manuel Santana Reyes y establece una concesión por once años para las fases de exploración y explotación de ambos bloques.

Además, el contratista asumirá todos los riesgos, costos e inversiones inherentes a las operaciones, aportando la tecnología, equipos y capital necesarios para la ejecución de las fases de exploración y producción. De esta forma se garantiza que el Estado dominicano no compromete recursos fiscales, al tiempo que se asegura la implementación de prácticas modernas y eficientes en el desarrollo de los bloques adjudicados.

Con esta firma, el Ministerio de Energía y Minas fortalece su estrategia de seguir consolidando una industria nacional de exploración y producción de petróleo y gas, al tiempo en que se prepara para lanzar la Segunda Ronda Petrolera, en 2026, con nuevas áreas disponibles que ampliarán las oportunidades de inversión y fortalecerán la seguridad energética de República Dominicana.

El ministro Santos manifestó optimismo con este nuevo proyecto, debido a que representa una oportunidad histórica para confirmar el potencial energético del país y sentar las bases de una mayor independencia y seguridad energética.

El funcionario explicó que, en términos de beneficios, el Estado recibirá una participación mínima del 43 % de la renta petrolera total, junto con la generación de empleos directos e indirectos, programas de capacitación técnica para jóvenes y acciones de desarrollo comunitario.

Asimismo, precisó que el contrato contempla disposiciones estrictas de protección ambiental y seguridad industrial, al garantizar que las actividades se realicen bajo estándares internacionales de sostenibilidad. “El respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible son pilares fundamentales de nuestra política. El consorcio Global Min asumirá este compromiso en cada etapa del proyecto”, añadió Santos.

Santana Reyes, representante del consorcio, resaltó la confianza depositada en el grupo empresarial. “La exploración terrestre es un proceso costoso que toma años de trabajo diligente para mapear recursos potenciales e identificar hidrocarburos recuperables en términos económicos. Estamos contentos de poder asociarnos con República Dominicana y agradecemos la confianza puesta en nosotros para ayudar al país a gestionar el desarrollo de su potencial energético”, afirmó.

El Ministerio de Energía y Minas es el organismo rector del sector energético y extractivo en la República Dominicana, creado en 2013 mediante la Ley100-13.

Consorcio Global Min

Global Min es un consorcio internacional conformado por la empresa dominicana Global

Min y la estadounidense Lumina Geophysical, con presencia en América Latina y el Caribe. La compañía se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, operando bajo estrictos estándares de sostenibilidad, seguridad industrial y responsabilidad social, e integrando tecnología de vanguardia para maximizar la eficiencia de sus operaciones.