AIRD anuncia ganadores de Galardones Industriales para 2025

La Asociación de Industrias (AIRD) dio a conocer los ganadores de los Galardones Industriales correspondientes al 2025. En esta ocasión, Bepensa Dominicana recibirá el Galardón a la Industria Dominicana; Pro Consumidor será galardonado por la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial y Félix García Castellanos recibirá el Galardón al Mérito Industrial.

Los Galardones de la AIRD serán entregados el jueves 6 de noviembre a las 8.30am en el Garden Tent, hotel Embajador, en esta ciudad.

Para este reconocimiento, los miembros del Jurado conocieron las ternas presentadas por el Comité Ejecutivo de la AIRD, a partir de las nominaciones realizadas por todos los socios del gremio, escogiendo las que consideraron merecedoras en esta edición de acuerdo con los criterios establecidos en los reglamentos correspondientes.

Los ganadores de esta edición de los Galardones Industriales fueron anunciados por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD. Pujols señaló que Félix García Castellanos fue escogido para el Galardón al Mérito Industrial por su destacada trayectoria y méritos en el sector industrial dominicano, incluyendo sus años de actividad en el sector, su firme compromiso gremial, su influencia en decisiones nacionales y regionales y sus aportes a la dinámica de construcción de soluciones para el sector industrial.

El Galardón a la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial fue otorgado a Pro Consumidor por su contribución al desarrollo e implementación de políticas e iniciativas que favorecen la defensa del consumidor nacional, como son sus aportes a la erradicación del comercio ilícito en el país y el impulso para el cumplimiento de las normativas establecidas para la correcta comercialización de productos y servicios en beneficio de los consumidores y usuarios de servicios.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD también informó que el Consejo Nacional otorgó a Bepensa Dominicana el Galardón a la Industria Dominicana, tomando en cuenta criterios como tiempo de operaciones; posicionamiento en el mercado nacional; preferencia del consumidor de sus productos; comportamiento de la empresa frente a sus empleados; innovación; responsabilidad social de la empresa; estándares de calidad y buenas prácticas, entre otros.

Galardones Industriales

Los galardones fueron creados en el año 2014. Desde entonces, han sido otorgados anualmente por la AIRD, en el marco de uno de los eventos más significativos que el gremio celebra cada año.

Los miembros del Consejo Nacional son Gianna Franjul, en representación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó; Wilfredo Oliver, en representación de la Dirección General de Proindustria; Alexis Victoria Yeb, en calidad de presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado de la República; Charles Mariotti Paz, presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados; Manuel Diez Cabral, en su calidad de pasado presidente de la AIRD; Ruska Santos, directora ejecutiva de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), en representación del presidente de esa institución, Luis José Bonilla Bojos; Jesús Feris Ferrús, en representación de las industrias de la Región Este del país y Juan José Attias, en representación de la Directiva Nacional de la AIRD.