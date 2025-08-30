Camipe destaca sólido impulso del sector minero en julio 2025 como pilar de recuperación económica

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) celebró los recientes resultados económicos que posicionan al sector minero como un motor clave en la reactivación de la economía del país.

Según cifras preliminares del Banco Central (BCRD), la economía dominicana reportó en julio una expansión interanual de 2.9 %, superior al 1.1 % registrado en junio de este 2025.

Este avance estuvo impulsado en gran parte por un desempeño destacado del sector minero, que en ese mes creció 21.0 % y acumuló un 5.1 % de crecimiento entre enero y julio. Esta tendencia favorable ha sido posible por el aumento en la extracción de oro y plata.

Camipe valora muy positivamente este viraje, y resalta que no solo se trata de una recuperación, sino de una consolidación estratégica. En lo que va de 2025, el sector ha revertido su tendencia negativa, registrando un crecimiento del 2.3 % en el primer semestre, muy por encima del retroceso del 13.7 % en el mismo periodo de 2024.

Exportaciones y aportes fiscales en ascenso

Las exportaciones mineras alcanzaron US$ 1,070 millones hasta junio de 2025, con un impresionante crecimiento interanual del 39.1 %.

Asimismo, el aporte fiscal del sector también creció de manera significativa, alcanzando los RD$ 7,597 millones, lo que representa un incremento del 158.9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Adicionalmente, la minería se consolida como el tercer mayor generador de divisas del país, con un aporte del 10.4 %, sólo por detrás del turismo y las remesas.

Otro motivo de celebración para Camipe, en el primer trimestre de 2025, es que el sector atrajo US$ 175 millones en inversión extranjera directa, lo que representa el 13 % del total nacional, y un impresionante aumento de 390 % con relación al mismo lapso del año anterior.

Para Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera del país, estos números hablan de consolidación y recuperación del sector, resaltando el repunte del 21 % en julio, lo que a su entender es una confirmación sobre la capacidad del sector para responder eficazmente ante entornos económicos adversos.

Por igual señala que con exportaciones crecientes, mayores recaudaciones y un rol clave en la generación de divisas y empleo, la minería reafirma su carácter estratégico.

En ese sentido señala Valerio que la CAMIPE reitera su compromiso con una minería moderna y responsable, y hace un llamado a fortalecer seguridad jurídica, agilizar procesos institucionales y continuar invirtiendo en capital humano, técnico para asegurar una minería eficiente, transparente y alineada a estándares internacionales.

"Desde Camipe, celebramos este importante impulso del sector minero, que no solo aporta cifras sólidas, sino que también refleja un avance estructural y sostenible", dice un comunicado.