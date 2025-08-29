Inversión
Pioneer Investment Funds expande presencia en infraestructura industrial
Pioneer Investment Funds anunció la adquisición del Parque Industrial de Zona Franca Global Industrial & Logistic Park, una incorporación estratégica que amplía su portafolio de infraestructura industrial, fortalece su liderazgo en el sector de zonas francas y reafirma su compromiso con el desarrollo económico sostenible de la República Dominicana.
La operación fue realizada a través del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II, sumando un terreno de 139,749.50 metros cuadrados con un área alquilable actual de 34,114.92 pies² —ya completamente ocupada— y con planes de expansión para 12 nuevas edificaciones que aportarían 467,260 pies² adicionales al inventario industrial del país.
Con esta adquisición, Pioneer fortalece su participación en el sector de zonas francas, sumando un segundo parque industrial al portafolio del fondo, que ya incluye a Nigua Free Zone, así como naves industriales ubicadas en el Parque Industrial de Zona Franca San Isidro, las cuales forman parte del portafolio del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer II.
La inversión de fondos en zonas francas no solo genera retornos económicos, sino que también contribuye directamente al bienestar social del país. Estas inversiones fomentan empleo, modernizan la estructura industrial y consolidan el empresariado local y la estabilidad regulatoria.
Con activos distribuidos en distintos polos logísticos del país, Pioneer consolida una presencia diversificada y robusta en esta industria, lo que se alinea con su visión de generar valor sostenible y retorno a largo plazo.
“Esta adquisición responde a nuestra visión de largo plazo: desarrollar una red de parques industriales de alto rendimiento que generen impacto económico, impulsen la inversión extranjera y eleven la competitividad logística del país”, afirmó Héctor Garrido, Presidente de Pioneer Investment Funds.
La incorporación de Global Industrial & Logistic Park expande la cobertura geográfica y operativa del fondo, integrando un activo con conectividad estratégica, ocupación total y un plan de crecimiento que lo posiciona como un hub logístico con gran potencial. Su operación independiente permite atender nuevos segmentos del mercado industrial, al tiempo que complementa la oferta ya consolidada de Nigua Free Zone.
Esta expansión también reafirma el compromiso de Pioneer con el desarrollo de infraestructura bajo estándares de eficiencia, profesionalismo e impacto sostenible, alineados con su filosofía de inversión institucional.
Pioneer Investment Funds continúa fortaleciendo su portafolio de activos reales con inversiones estratégicas en sectores clave como turismo, energía, vivienda, salud y zonas francas, posicionándose como un actor clave en la transformación económica del país.
Sobre Pioneer Investment Funds
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Pioneer
Pioneer es una empresa dominicana especializada en la creación, administración y gestión de fondos de inversión. Promueve fondos abiertos y cerrados con distintas estrategias enfocadas en activos financieros y físicos, con el objetivo de ofrecer alternativas sólidas y diversificadas al mercado local.
Se ha consolidado como líder en la industria, siendo pionera en múltiples hitos del mercado de valores dominicano: primera administradora operativa, primera emisión de renta variable, primer fondo inmobiliario, y primera en incursionar en sectores como turismo, energía, zonas francas y vivienda con impacto social.