Arajet impulsa conectividad entre Chicago y Punta Cana con promoción especial “Fly Chicago”

El CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco y el ministro de turismo de República Dominicana, David Collado presentaron la estrategia país para mejorar la conectividad entre esa ciudad y la República Dominicana con más vuelos directos a Punta Cana y una promoción para pasajeros.

Durante el road show que realizó el Ministerio de Turismo (Mitur) en la llamada ciudad de los vientos este miércoles la aerolínea presentó una oferta bajo el código “Flychicago” mediante la cual están ofreciendo 50% de descuento a los pasajeros que opten por comprar dicha ruta.

De igual manera se presentaron una serie de ventajas para los touroperadores y agentes de viajes, de manera que puedan tener más beneficios enviando a sus clientes a República Dominicana, y en especial a Punta Cana.

Resaltaron que esta conexión estratégica no solo amplía las opciones de viaje para los pasajeros, sino que también contribuye al fortalecimiento del turismo, el intercambio cultural y el desarrollo económico entre ambos destinos, consolidando a Arajet como un actor clave en la proyección internacional de la República Dominicana.

El vuelo inaugural está previsto para el 15 de noviembre del 2025, con tres frecuencias semanales saliendo del Aeropuerto Internacional de Punta Cana martes, sábado y domingo. Así mismo desde el Aeropuerto Internacional O'Hare conectará con Punta Cana los miércoles, sábado y lunes.

Está nueva ruta representa más de 2,200 asientos semanales para conectar a los pasajeros de ambas ciudades y convertir a Chicago en un destino estratégico de la República Dominicana por su diversidad cultural, potencial de turismo y de negocios.

Según el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas del país y Chicago es uno de los mercados claves para el turismo dominicano desde donde más de 138,000 turistas visitaron el país vía aérea.

Arajet explicó que la promoción especial “Fly Chicago”, disponible del 27 al 31 de agosto de 2025, ofrece hasta un 50% de descuento en las tarifas base en Smart, Comfort o Extra, utilizando el código promocional “Flychicago”. El periodo de viaje aplicable será del 15 de noviembre de 2025 al 18 de marzo de 2026, sujeto a disponibilidad.

Los pasajeros que adquieran esta oferta podrán viajar de manera directa entre Chicago y Punta Cana, y además tendrán la posibilidad de realizar conexiones con la robusta red de destinos de Arajet en la región.

“En Arajet seguimos comprometidos en ofrecer nuevas oportunidades de conexión entre República Dominicana y los Estados Unidos con tarifas competitivas que facilitan que más personas puedan disfrutar de nuestros destinos. Chicago es una ciudad clave tanto para el turismo como para los viajes de negocios, y esta nueva ruta permitirá fortalecer los lazos entre ambas naciones”, señaló Pacheco Méndez.