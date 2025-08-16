Proindustria, PNUD, JICA y Loyola inician Programa de Aceleración de Startups Industriales

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Instituto Politécnico Loyola (IPL), dio inicio este jueves 14 de agosto al Primer Hito del Programa de Aceleración de Startups en la República Dominicana.

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, resaltó que esta iniciativa es fruto de una visión compartida para acelerar la innovación en el sector industrial manufacturero, potenciando el talento dominicano y creando oportunidades reales para emprendedores con visión y determinación.

“La innovación ya no es una opción; es la condición indispensable para competir, crecer y liderar en un mundo que evoluciona sin pausa”, expresó.

De su lado, la representante del PNUD, Sanja Bojanic, destacó que el programa busca convertir ideas en empresas sostenibles, reafirmando el compromiso de la organización con un ecosistema emprendedor inclusivo, dinámico y sostenible.

Subrayó que el enfoque contempla formación técnica y empresarial, habilidades digitales, liderazgo, sostenibilidad e inclusión financiera, así como el valor de las alianzas para lograr impactos duraderos.

“Hoy damos el primer paso de un camino que caminamos juntos”, agregó.

En representación del Instituto Politécnico Loyola, Iris Brito reafirmó el compromiso de la institución con el desarrollo de capacidades y el impulso al prototipado.

Sostuvo que “uniendo los lazos podemos proyectar el desarrollo de los estados que cada uno de ustedes posee, para que cuenten con productos y servicios sostenibles, de gran crecimiento y desarrollo en nuestro mercado. Aprovechen esta oportunidad que les brindamos, fruto del esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas para impulsar su crecimiento”.

Mientras que Kota Sakaguchi, representante de la JICA, destacó el valor de esta alianza para fortalecer el sector industrial y promover la innovación en la República Dominicana.

“Cada sector necesita innovación, y quienes van a liderarla son los emprendedores estatales; ustedes son los protagonistas y queremos trabajar con ustedes”, indicó.

El Programa de Aceleración tiene como objetivo brindar a los participantes formación, herramientas y acompañamiento especializado para que sus proyectos evolucionen hacia modelos de negocio sólidos y escalables.

La metodología incluye capacitaciones, mentorías, prototipado y asesoría personalizada, adaptadas a las necesidades de cada emprendimiento.

La jornada concluyó con el inicio de la primera capacitación oficial, marcando el arranque de un ciclo de cuatro meses de formación intensiva. Los emprendedores recibirán acompañamiento constante de expertos nacionales e internacionales para fortalecer sus capacidades y potenciar el impacto de sus proyectos.

Las instituciones organizadoras reafirmaron que esta alianza interinstitucional busca ser un modelo replicable para el fortalecimiento del tejido empresarial en el país, contribuyendo a la creación de empleos, al desarrollo comunitario y a una economía más innovadora y competitiva.