Edeeste pone en funcionamiento nueva subestación eléctrica impactará directamente cárcel Las Parras

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que puso en funcionamiento una moderna subestación eléctrica compuesta por un transformador de potencia de 6.25 MVA a 69/12.5 kV la cual impactará de forma directa el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras (CCR Las Parras) en Santo Domingo Este.

Edeeste afirma que el proyectó contó con una inversión aproximada de RD$ 89.8 millones y que la misma está habilitada para la salida de 3 circuitos, uno para el centro penitenciario, uno para los clientes del sector y otro disponible para el crecimiento futuro de la demanda.

La distribuidora señala que la puesta en funcionamiento de esta nueva subestación eléctrica beneficia de manera directa a alrededor de dos mil familias residentes en la zona.

Edeeste indica que se encuentra en proceso de ejecución la rehabilitación del tendido eléctrico de MT de los sectores Mata de Palma, Las Parras, La Reforma, La Granja, El Capacito, El Cea, Lago de Reyes y el Cruce Ramon Coco, con el fin mejorar la situación actual del servicio energético en estos sectores a través de la nueva subestación.

Edeeste manifiesta que con este tipo ejecuciones e inversiones se fortalecen los esfuerzos en la confiabilidad del suministro de la energía con la cual el centro penitenciario y los moradores podrán recibir un voltaje de calidad y un servicio eficiente.