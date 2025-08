Abinader asegura habrá gran holgura de generación eléctrica en 2028

El presidente Luis Abinader declaró que a final de su gestión presidencial se proyectan grandes avances para contrarrestar la deficiencia que el sector eléctrico presenta en el país y aseguró que en el 2028 habrá “una holgura de generación como nunca antes”.

“Estamos haciendo una expansión en la generación como nunca antes y vamos a dejar en el 2028 una holgura de generación como nunca tenía República Dominicana”, sostuvo el mandatario al explicar que se mantienen en construcción plantas termoeléctricas de alrededor de 1,600 megavatios (MW), aparte de los 200 MW que se introdujeron el fin de semana pasado de energías renovables.

Indicó que de los 1,600 mg en construcción, hay 1,200 en Manzanillo y 400 en el Sur, lo que traerá estabilidad al sector en la zona Norte. El mandatario fue el invitado al Almuerzo del Grupo Corripio, realizado en la Editora HOY este miércoles.

Con estas nuevas plantas termoeléctricas, se prevé que se distribuirán en puntos estratégicos del país con un enfoque especial en la parte Sur para brindar mayor estabilidad en la zona. Indicó que, con la inclusión de Pedernales a la red eléctrica nacional, las quejas que eran recurrentes dejarán de serlo.

Respecto a las pérdidas eléctricas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), señaló que este año se ha alcanzado un nivel récord de inversión en estas instituciones con el objetivo de reducir las pérdidas que en el registro histórico representaban un problema para el Gobierno dominicano.

Este mismo resultado se obtuvo en el incremento de demanda y energía, donde demostró que las inversiones realizadas, con respecto al déficit del sector eléctrico, han dado resultados favorables.

“Tuvimos un récord en la demanda de energía y yo pienso que esas inversiones son fundamentales para disminuir las pérdidas que no se habían podido hacer y que estamos empezando a hacer en este año”, manifestó.

Recordó que con el inicio de la pandemia Covid-19 el Gobierno tuvo la demandante posición de extender el suministro de energía en un 100% a toda la población para atender las necesidades básicas lo que generó pérdidas técnicas en el sistema y no permitió crear pérdidas técnicas en el sistema eléctrico nacional.

Sin embargo, aclaró que eso no es excusa para continuar con la meta de reducir las pérdidas en el sistema de distribución al menos un 8% o 10% para el año 2028 mediante la inversión continua y el fortalecimiento del sistema eléctrico.

Abinader le responde a Leonel sobre recursos de Aerodom; anuncia segunda terminal del AILA

El presidente Luis Abinader respondió a los cuestionamientos hechos por el expresidente Leonel Fernández sobre el uso de los recursos de la negociación con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), y junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, detallaron las obras en ejecución con esos fondos.

Abinader anunció que el próximo 13 de este mes se dará el primer picazo para la construcción de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas y en octubre inaugurarán los trabajos que se realizan en Pintura, (en la Isabel Aguijar con 27 de Febrero).

Con la extensión del contrato, el Gobierno recibiría US$775 millones de dólares, de los que 16,000 millones de pesos lo ejecutaría en obras viales.

“Qué bueno que el presidente Fernández reconoce la buena negociación que hicimos con Aerodom, porque él decía que no nos habían entregado recursos, por cierto, quiero anunciar que, además, de esos recursos, con las obras que se están haciendo, que las voy a describir ahora, en la próxima semana, me parece, como se estaba programado, se dará el primer picazo, según el contrato de la negociación con Aerodom, de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas”, expresó el mandatario.

Abinader aprovechó para cuestionar, entonces, al expresidente Fernández sobre la negociación que este hizo en su gestión.

“Lo que yo no sé qué se hizo con los recursos de la negociación de Aerodom que él (Leonel) firmó. ¿Hubo recursos cuando él firmó con Aerodom?.. Pregúnteselo porque no recuerdo si hubo recursos y no recuerdo qué se hizo, me parece que no lo hubo, a diferencia de esta buena negociación”, expresó el mandatario.

En su columna Observatorio Global, publicada en Listín Diario, el expresidente Fernández dijo que es “un misterio preocupante, porque ya los fondos de Aerodom no existen, se agotaron, sin que se sepa a cuáles obras se aplicaron”.