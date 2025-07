Codopyme advierte políticas actuales están desmantelando el sector productivo dominicano

La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Fernando Pinales, advirtió al Gobierno, al Congreso Nacional y a toda la ciudadanía que el futuro de ese sector está en riesgo, debido a un "modelo de desarrollo excluyente, injusto y regresivo".

El presidente de Codopyme lamentó que a pesar de que las Mipymes representan el 98% del tejido empresarial y son responsables de más del 50% del empleo formal del país, enfrentan una combinación crítica de amenazas, por la implementación de reformas regresivas, leyes desproporcionadas, competencia desleal, costos inadmisibles y exclusión sistemática de los beneficios del crecimiento económico.

Pinales argumentó que el Código Laboral fue consensuado, pero no se respeta lo acordado.

Se quejó que tras años de trabajo dentro del tripartismo institucional, y con el objetivo de modernizar las relaciones laborales y reducir la informalidad que afecta a más del 56% de la economía, la propuesta de modificación al Código Laboral fue "distorsionada" por intereses ajenos al diálogo, ignorando el consenso alcanzado y manteniendo esquemas que hacen inviable la formalización de miles de pequeños negocios.

También dijo que la Ley de Residuos Sólidos, más que una reforma, representará una amenaza para las Mipymes

“La reciente propuesta de modificación de la Ley 225-20 sobre Residuos Sólidos representa una amenaza directa para la sostenibilidad de las pequeñas industrias, talleres, comercios y emprendimientos. Lejos de resolver el problema estructural de los desechos en el país, impone impuestos abusivos sin estudios técnicos ni diferenciación por tamaño empresarial, violando flagrantemente la Ley 187-17 de Clasificación Empresarial”, sostuvo el dirigente empresarial.

Añadió que, peor aún, crea condiciones para el surgimiento de monopolios en la gestión de residuos, excluyendo a las Mipymes del negocio de la basura, el cual pretende ser secuestrado por grupos económicos bajo la figura del fideicomiso DO Sostenible.

Además, dijo que sigue pendiente una reforma fiscal que, si no es debidamente consensuada, terminará por asfixiar aún más a quienes ya están en la formalidad. “Las Mipymes no pueden seguir siendo la caja chica del Estado, mientras la informalidad y los sectores exentos siguen creciendo sin control”, subrayó.

Afirmó que otras amenazas al aparato productivo nacional son la Modificación de la Ley de Seguros, la cual de ser aprobada encarecerá aún más el acceso a seguros, reduciendo su cobertura y dejando desprotegidas a las Mipymes.

Agregó que en la actualidad solo el 4% de la infraestructura privada nacional está asegurada por los altos costos.

Indicó que otra de las amenazas que enfrentan las Mipynes dominicanas son los comercios chinos, las zonas francas e informales, porque desplazan a los productores locales, erosionan la recaudación fiscal y operan con ventajas que destruyen la competencia justa.

También la proliferación de marcas blancas importadas en supermercados y grandes tiendas, muchas veces sin cumplir con registros industriales ni sanitarios, afectando la producción local y al consumidor.

Ante todas esas amenazas, el presidente de Codopyme reiteró el llamado al presidente de la República, Luis Abinader, así como al Congreso Nacional y al liderazgo institucional del país.

“O se construye un verdadero pacto productivo nacional con las Mipymes como columna vertebral del desarrollo, o el país se hundirá en una espiral de desigualdad, desempleo y dependencia importada”, expresó el dirigente empresarial.

Sostuvo que las Mipymes no están pidiendo favores, sino exigiendo equidad, respeto a los consensos, competencia justa, y políticas públicas basadas en evidencia y en inclusión.

“Sin Mipymes no hay empleos sostenibles, no hay resiliencia económica, no habrá futuro”, concluyó.