Industriales comparten preocupaciones del sector sobre propuesta de etiquetado frontal

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró su defensa a que en el país se provea información al consumidor a partir de mecanismos claros, entendibles, adaptados a la realidad nacional y que no discriminen entre productos nacionales e importados.

Durante su Encuentro Industrial, que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, el gremio señaló que los consumidores tienen derecho a contar con información comprensible que les permita tomar decisiones de compra conscientes y responsables.

“Queremos un sistema que informe, no que alarme; que empodere, no que estigmatice. Un etiquetado que inspire cambios positivos y sostenibles, no confusión ni rechazo” precisó en sus palabras Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD en el marco del evento denominado “Etiquetado Frontal: Un reto para la Industria Nacional”.

Directivos de la AIRD en el encuentro sobre Etiquetado Frontal.Externa

Asimismo, la AIRD defendió la importancia de aplicar el etiquetado de manera equitativa tanto a productos nacionales como importados, a fin de evitar distorsiones en el mercado y garantizar una competencia justa. “Es clave que cualquier medida que se aplique en el mercado a los productos nacionales, se haga cumplir de la misma manera y bajo los mismos criterios a los productos importados. Lo contrario sería una discriminación contra la producción nacional”, agregó Brache.

El evento contó con una ponencia de parte de Marcela Rodríguez, Directora de Asuntos Científicos y Regulatorios de la Asociación Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), así como de un panel que contó con la participación de Adriana Quintero Rodríguez, consultora internacional y Juan Camilo Montes, Director Ejecutivo Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Dicho panel conducido por Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de canalizar sus inquietudes y preocupaciones sobre tan importante tema para el sector industrial.