Abinader recibe la visita del presidente ejecutivo de Scotiabank

El presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y Caribe, Jabar Singh, sostuvo un encuentro con el presidente Luis Abinader, en el que reafirmó el compromiso histórico y de largo plazo del Banco con el país y subrayó la importancia estratégica que tiene el país en la visión global del Grupo.

Durante la reunión conversaron sobre el rol de la entidad en el desarrollo económico y social del país, avalado por 105 años de presencia ininterrumpida, así como las oportunidades que ofrece la República Dominicana desde una perspectiva regional.

Asimismo, abordaron el desempeño financiero de Scotiabank República Dominicana, que al cierre de 2025 alcanzó una utilidad neta de RD$2,699 millones con un crecimiento interanual de 55%, posicionándose como el tercer banco privado por cartera y depósitos del sector. Asimismo, reportó activos por RD$180,000 millones.

“La República Dominicana muestra un notable dinamismo económico, respaldado por un clima de negocios favorable, una inversión extranjera que en 2025 superó los US$5 mil millones y perspectivas de crecimiento cercanas al 4%. Esto consolida al país como un polo de crecimiento regional”, señaló Jabar Singh.

“Estamos entusiasmados de iniciar esta nueva etapa de liderazgo y valoramos la apertura para dialogar sobre nuestra visión estratégica. República Dominicana no es solo un mercado, sino un compromiso de largo plazo para Scotiabank. Nuestra visión es seguir acompañando al país, alineados a sus prioridades nacionales, mediante alianzas concretas que impulsen la competitividad, la inclusión financiera y la inversión sostenible.”, agregó.

En ese contexto, Singh reiteró su aspiración de continuar siendo un socio estratégico del Estado dominicano en su agenda de desarrollo económico y social, poniendo a disposición su capacidad financiera, experiencia técnica y conocimiento global en el diseño de soluciones financieras eficientes y en gestión de riesgos.