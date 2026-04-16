El Banco Central dice tasa de interés activa en bancos baja a 13.28%

El promedio de la tasa de interés activa de la banca múltiple pasó de 14.99% en mayo de 2025 a 13.28% en marzo de 2026, reflejando una disminución de 171 puntos básicos, así lo expone el Banco Central en un documento preparado por su Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera.

Un comportamiento similar, refiere la información, es observado en las asociaciones de ahorros y préstamos, donde la tasa se redujo 211 puntos básicos.

Sostiene que el comportamiento de la tasa de interés para los sectores económicos muestra disminuciones importantes, abarcando tanto los sectores productivos como el financiamiento al consumo.

“Puntualmente, la tasa de interés para el financiamiento de los sectores productivos pasó de 14.35% en mayo de 2025 a 12.16%” hasta marzo de este año, indican los analistas del Banco Central puntualizando en que esta reducción se refleja en la tasa de interés de sectores con alto impacto sobre la actividad económica.

Asimismo, se destaca que la tasa activa para el comercio al por mayor y al detalle exhibió una disminución de 274 puntos básicos en comparación con el nivel registrado en mayo 2025, al pasar de 14.84% a 12.10%.

En el caso del sector agropecuario, señala que la tasa activa fue menor en 263 puntos básicos al pasar de 15.94% en mayo de 2025 a 13.31% en marzo de este año. Igual comportamiento se verifica en el sector de manufactura, el cual registró una disminución de 190 puntos básicos, pasando de 13.15% en mayo 2025 a 11.25% en marzo 2026.

En cuanto a los créditos al sector de la construcción, el análisis refiere que experimentaron una “importante reducción” de 253 puntos básicos en la tasa de interés, al pasar de 14.77% a 12.24%.

Créditos de consumo

En lo referido a los préstamos de consumo personal que otorgan los bancos múltiples, el comportamiento de la tasa de interés disminuyó de 20.18% a 18.39%, unos 180 puntos básicos, mientrás para los préstamos destinados a la adquisición de viviendas la tasa pasó de 12.14% a 11.71%.

Los economistas del BC atribuyen la reducción de las tasas de interés a las medidas implementadas para estabilizar las tasas de interés del mercado financiero en niveles inferiores al 2025.

“La estabilización de la tasa de interés en niveles inferiores a los observados en 2025 ha permitido aliviar las condiciones financieras de las empresas y hogares, en la medida en que préstamos otorgados con tasas de interés elevadas han sido repreciados a un menor costo financiero para el deudor”, enfatiza el banco indicando que esto propicia un entorno de certidumbre a la estabilidad macroeconómica.