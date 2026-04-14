El país recibió US$3,019.6 millones en remesas entre enero y marzo de este año

Entre enero y marzo de este año, los flujos de remesas que llegaron al país sumaron US$3,019.6 millones, lo que refleja un aumento anual de 1.9%, según el Banco Central.

Solo en marzo, se recibieron US$1,149.2 millones, monto superior en US$38.9 millones (3.5%) al recibido en marzo de 2025 y considerablemente superior al recibido en febrero de este año por US$261.6 millones (29.5%), afirmó la institución en una nota enviada a los medios.

La entidad indicó que este crecimiento en marzo ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente.

“Los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, lo que ha generado mayores presiones inflacionarias y ha reducido el ingreso disponible de los hogares”, explicó agregando que el repunte responde, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, país desde donde se originó el 84.2% de los flujos formales recibidos en marzo, equivalentes a unos US$879.9 millones.

El Banco Central señala como relevante que, durante este periodo, la diáspora en Estados Unidos recibe una proporción importante de los reembolsos de impuestos estipulados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), incrementando así su capacidad de envío.

Destacó también la recepción de remesas por canales formales desde países como España, por un valor de US$54.9 millones, un 5.3% del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Haití e Italia, con 1.1% y Suiza con 1.0% de los flujos recibidos. En el resto de la recepción de remesas se distinguen Canadá y Panamá.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 48.3 % durante marzo, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.6% y 7.0%, respectivamente. Esto indica que casi dos tercios (65.9%) de las remesas se recibe en las zonas metropolitanas del país.

El crecimiento del 1.9% en el flujo de remesas recibidas entre enero y marzo es coherente con las proyecciones de este Banco Central, las cuales mantienen para este 2026 un crecimiento interanual del 3.5%, menor al observado en 2025, considerando la entrada en vigor en enero pasado del nuevo impuesto a los envíos desde EE. UU, y la incertidumbre del entorno internacional vigente.

Analizando la evolución del sector externo, las perspectivas del BCRD contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2026, como son los ingresos de turismo, la inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones, en conjunto con las remesas. En cuanto a las remesas, se estima que se ubiquen en torno a los US$12,200 millones y que la IED supere los US$5,000 millones al terminar el año.

Estos ingresos de divisas contribuirán a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 31 de marzo de 2026, la moneda nacional se apreció 3.4 % frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de marzo se ubicaron en US$16,143.1 millones, representando un 12.2% del PIB y cubriendo unos 5.8 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.