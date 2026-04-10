Steven Puig es elegido miembro de la junta directiva de The Trust for the Americas

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, fue elegido miembro de la junta directiva de The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), fundada en 1997 con el objetivo de promover la inclusión social y económica en el hemisferio mediante el desarrollo de habilidades clave para la empleabilidad, el emprendimiento y la innovación.

La junta directiva es el máximo órgano de gobierno de la fundación y está integrada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y líderes de alto nivel de empresas y organizaciones del sector privado como Cemex, Copa Holdings, BMW, San Francisco General Hospital, MasterCard, Ense Group, Manatt, Phelps & Phillips, LLP, Microsoft y Grupo Ardila Lülle. Sus miembros participan de manera activa en la toma de decisiones estratégicas que guían el rumbo de la organización.

Linda Eddleman, gerente general o CEO de The Trust for the Americas, expresó que “como el más reciente miembro de nuestra distinguida junta directiva, Steven Puig desempeñará roles clave en la orientación de nuestras iniciativas estratégicas y garantizará la integridad financiera, la transparencia y el cumplimiento normativo de la organización. Su amplio conocimiento del sector financiero y su enfoque en la inclusión fortalecerán nuestra misión de brindar capacitación y generar oportunidades económicas de alto impacto para millones de personas en la región”.

Puig es un profesional de la industria financiera con más de treinta años de experiencia en la banca internacional y nacional, y sus tendencias. Desde el 2023 ocupa la posición de presidente del Banco BHD y tiene más de una década en la entidad financiera.

“Es un honor para mí pertenecer al consejo directivo de The Trust for the Americas, organización que ha implementado proyectos en 29 países, trabajando con más de mil organizaciones, con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y la inclusión en la región”, expresó Puig.

El entendimiento y visión global del negocio bancario y de sus mercados por parte del ejecutivo de BHD resaltan en su práctica profesional, que incluye el liderazgo de otras instituciones financieras como Citibank Colombia y Citibank El Salvador.

También ha ocupado otras posiciones de dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Estados Unidos, Citigroup para América Latina y el Caribe, y Chase Manhattan en Puerto Rico y Estados Unidos.

El compromiso de Puig como líder visionario no solo se sustenta en su conocimiento y extenso dominio del negocio bancario, además, en valores del trabajo y virtudes humanas que lo distinguen como persona, como compañero de trabajo, como miembro de un equipo y, por supuesto, como líder.