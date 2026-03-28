Banco Caribe orienta para toma de decisiones en medio de contexto global actual

El Banco Caribe celebró una nueva edición de “Perspectiva Caribe”, un encuentro anual que reunió a destacados líderes empresariales con el propósito de analizar el panorama económico internacional y su impacto en la República Dominicana, en medio de un contexto global cada vez más dinámico y desafiante,.

La iniciativa reafirma el compromiso de la entidad financiera de generar espacios de alto valor estratégico, diseñados para fortalecer la capacidad de anticipación y toma de decisiones de sus clientes.

Banco Caribe indicó que, a través de este encuentro, facilita el acceso a información relevante, análisis especializado y visiones que permiten interpretar con mayor claridad las tendencias que marcan el rumbo de la economía global y local.

Edgar del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, destacó la importancia de este tipo de plataformas para generar espacios de pensamiento estratégico para sus clientes.

“Perspectiva Caribe es una muestra de nuestro compromiso de acompañarlos no solo desde el ámbito financiero, sino también desde la visión, el análisis y la anticipación que exige el entorno actual”, expresó

La conferencia magistral estuvo a cargo del economista Raúl Ovalle, quien presentó el tema “La crisis geopolítica y su impacto macroeconómico en la República Dominicana”, ofreciendo una mirada profunda sobre las tensiones internacionales, su incidencia en los mercados y las implicaciones para el desarrollo económico del país.

Un comunicado de prensa indica que el evento también propició un ambiente para el intercambio de ideas y el diálogo entre líderes, consolidándose como una plataforma de pensamiento estratégico donde convergen el análisis económico, la innovación y la visión de futuro.

“Con esta edición, Perspectiva Caribe se posiciona como un espacio de referencia que trasciende el formato de evento para convertirse en un punto de encuentro donde la información se transforma en perspectiva, y la perspectiva en decisiones que impulsan el crecimiento sostenible de las empresas y del país”, añadió.