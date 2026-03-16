La gobernadora de Nueva York arremete contra Trump por el alto precio de los combustibles

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, arremetió este lunes contra el presidente Donald Trump por el alza en los precios de la gasolina y el diesel, del 21 % y 28 % respectivamente, desde que comenzó la guerra con Irán el pasado 28 de febrero.

En concreto, los neoyorquinos han visto un aumento de 62 centavos por galón en la gasolina y los de diesel de 1,13 dólar el galón, y superaron los 5 dólares por galón el 13 de marzo, según datos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético de Nueva York.

En una conferencia de prensa para promover iniciativas para enfrentar el alza en gas y energía, Hochul destacó que solo la semana pasada los precios de estos combustibles aumentaron 8 centavos y 11 centavos por galón, respectivamente.

“El presidente Trump prometió bajar los precios de la energía, pero en cambio él y su administración han aumentado los costos para los neoyorquinos con aranceles ilegales, y ahora están elevando los precios de la gasolina con la guerra en Irán”, argumentó.

Entre las propuestas que defiende para aliviar costos a los neoyorquinos está su Plan de Protección al Consumidor, que dio a conocer el pasado 23 de febrero, que ahora debe ser adoptado.

Este plan propone eliminar los cargos ocultos en las facturas de servicios públicos, exigir responsabilidades a las compañías y aumentar el acceso a programas de energía asequible que ayudan a reducir las facturas.

También hizo un llamamiento a la legislatura del Estado para que apoye los cambios que propone a la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, aprobada en 2019 bajo la administración del exgobernador Andrew Cuomo, y que la está enfrentando a la oposición de activistas ambientales e incluso de otros demócratas.

La ley exige que Nueva York obtenga el 70 % de su electricidad de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica para 2030 y que, una década después, utilice exclusivamente energía libre de carbono.

Hochul ha dicho que apoya los principios de la ley, pero también ha reiterado que cumplir con la reglamentación tendrá costos excesivos en tarifas y precios de energía.

"No renunciaremos a nuestros objetivos climáticos, pero nos aseguraremos de que el camino que estamos siguiendo sea realista y justo para las personas a las que servimos, porque una política climática que deja atrás a las familias trabajadoras no es un camino sostenible hacia el futuro", sostuvo hoy la gobernadora.

También destacó que la realidad que vive el país no solo se limita a la guerra contra Irán y el drástico aumento de los precios de la energía, sino también a que el Gobierno federal "es abiertamente hostil a todos nuestros esfuerzos por conseguir energía limpia y renovable".

"Por eso, pido a la legislatura que colabore conmigo en las próximas semanas, antes de la fecha límite para la presentación del presupuesto, para elaborar un plan sensato que tenga en cuenta la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día", afirmó.