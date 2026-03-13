Popular lanza campaña “La economía de la bondad”

El Banco Popular Dominicano presentó su nueva campaña institucional “La economía de la bondad”, en la que rescata la idea de que el verdadero progreso de un país nace de los actos de altruismo y amabilidad cotidianos de su gente, gestos simples que fortalecen la confianza, construyen comunidad y generan un impacto que trasciende más allá de lo económico.

La campaña parte de una verdad arraigada en la identidad dominicana de que el esfuerzo colectivo es clave para el progreso. En ese acompañamiento mutuo, en los buenos tratos, en la mano que apoya y en la acción solidaria que se multiplica, reside una fuerza transformadora capaz de mover al país adelante.

Con esta campaña, el Popular reafirma su visión de una banca responsable, que entiende que el crecimiento sostenible no solo se mide en cifras, sino también en la capacidad de inspirar acciones que eleven la calidad de vida de las personas y fortalezcan el futuro compartido de la nación.

Capital invisible

A través de una narrativa audiovisual cercana y emotiva, que cuenta con la voz del cantante Luis Armando Rivera, el comercial muestra cómo esos actos diarios de empatía y afabilidad constituyen un capital invisible que dinamiza la sociedad, alimenta la esperanza y fortalece el tejido social. Desde esta perspectiva, el valor de la cooperación reditúa confianza, impulsa oportunidades y crea valor compartido.

En este contexto, la entidad bancaria se posiciona como ese actor que, desde hace más de 62 años, acompaña de forma constante el bienestar común y el desarrollo sostenible de la sociedad dominicana, celebrando el poder de la benevolencia.

Activo estratégico

Lejos de limitarse a una corriente académica o una teoría económica establecida, esta visión cultural busca reorientar la actividad económica hacia valores como la empatía, la cooperación y el bienestar colectivo, y propone que la solidaridad y la amabilidad pueden convertirse en activos estratégicos y fuentes de ventaja competitiva para un país.