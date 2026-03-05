El sector minero dominicano alcanzó exportaciones superiores a US$2,590 millones en 2025

El sector minero dominicano alcanzó en el año 2025 un récord histórico de exportaciones superiores a US$2,590 millones, lo que representa un crecimiento del 52% respecto a 2024.

Estas exportaciones representaron más del 18% del total de bienes exportados por el país, impulsadas principalmente por el oro, la plata y otros minerales.

En cuanto al comercio bilateral, las exportaciones dominicanas hacia Canadá superaron los US$757 millones, de los cuales alrededor del 90% correspondió a productos mineros, mientras que el restante 10% incluyó productos como tabaco, ron, dispositivos médicos, hortalizas frescas, entre otros productos.

En materia de inversión, el sector captó más de US$337 millones en inversión extranjera directa (IED) en 2025, lo que representa un incremento de 776% respecto al año anterior, según datos del Banco Central, consolidando el atractivo del país para capitales internacionales y su aporte a la generación de empleo, divisas y transferencia de conocimiento.

Se destaca particularmente la inversión canadiense, que entre enero y septiembre de 2025 alcanzó US$427.9 millones. De forma acumulada, entre 2019 y 2025, la inversión de Canadá en la República Dominicana ascendió a US$2,000 millones, posicionándose como el tercer mayor inversor en la nación, con una participación del 10.5% del total de la IED recibida el pasado año, especialmente en los sectores de minería y zonas francas.

En cuanto al larimar, en 2025 la República Dominicana exportó más de 291,340 libras, más del triple de las 85,480 libras exportadas en 2024. Aproximadamente el 50% del larimar extraído se procesó localmente en productos de joyería terminados o semiterminados, contribuyendo a la generación de mayor valor agregado en la economía nacional.

“Nuestra participación en PDAC 2026 es una oportunidad de oro para proyectar las capacidades del sector minero dominicano, promover asociaciones estratégicas y atraer inversiones que contribuyan al empleo, la innovación, la sostenibilidad y las mejores prácticas”, expresó Riveiro.

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, participó en la convención minera anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2026), el evento minero más importante del mundo, con el objetivo de promover nuevas oportunidades de inversión, financiamiento y cooperación técnica para el sector minero dominicano.

La misión oficial estuvo liderada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, e integrada por representantes de diversas instituciones del ámbito público, privado y académico, consolidando un esfuerzo conjunto para posicionar a la República Dominicana como un destino competitivo para la inversión minera.

En el marco de la convención, Riveiro participó en conferencias donde se presentaron las perspectivas globales de la industria y las prioridades estratégicas del sector minero canadiense. Asimismo, junto al Ministerio de Energía y Minas, expuso el panorama de crecimiento, comercio e inversión de la República Dominicana durante la Mesa Redonda de Oportunidades Globales, un espacio que permitió intercambiar visiones sobre el potencial geológico del país y las oportunidades de expansión de proyectos a nivel nacional.

Como parte de la agenda, se celebró un evento simbólico que destacó la riqueza geológica y la identidad dominicana: la donación de piezas de larimar a la división central del Centro de Investigación Geológica de Canadá del Museo Canadiense de la Naturaleza, gesto que resalta el valor cultural, científico y económico de esta piedra semipreciosa única en el mundo.

Durante la misión, la delegación sostuvo una reunión con la Mining Suppliers Trade Association of Canada (MSTA), enfocada en fortalecer la integración de suplidores canadienses al ecosistema minero dominicano, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y nuevas oportunidades de exportación bajo estándares internacionales.

Asimismo, se desarrolló un encuentro con la Mining Association of Canada (MAC), que incluyó un diálogo con su presidente y CEO, Pierre Gratton, con el propósito de explorar oportunidades de colaboración técnica en el marco del programa Towards Sustainable Mining, iniciativa que promueve estándares internacionales de sostenibilidad, transparencia y gobernanza en la industria extractiva.

La delegación también sostuvo una reunión con Global Affairs Canada, específicamente con el Assistant Deputy Minister for the Americas (Hemispheric Affairs), donde, junto al ministro Joel Santos, se intercambiaron perspectivas sobre la cooperación bilateral y el fortalecimiento de la relación económica entre ambos países.

La misión incluyó además reuniones estratégicas con ejecutivos de empresas e instituciones vinculadas a la industria, con el objetivo de promover oportunidades de inversión en la República Dominicana y fortalecer vínculos empresariales en áreas estratégicas.

Como parte de las actividades oficiales, se celebró también una Noche Dominicana, organizada por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana junto a empresas mineras canadienses y actores vinculados al sector. Este espacio permitió consolidar alianzas, fomentar el diálogo público-privado y reafirmar el compromiso del país con una minería moderna, transparente y sostenible.