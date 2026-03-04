Abinader encabeza inauguración de la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro, evento que reunirá a autoridades, líderes empresariales y expertos internacionales para analizar los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en un contexto de transformación global.

Durante el acto de inauguración, llevado a cabo en el Auditorio del Banco Central de la República, el mandatario estableció que fortalecer el sector asegurador como pilar de estabilidad macroeconómica y estabilidad social es una de las visiones estratégicas para el 2036.

Al hablar de la meta de República Dominicana para el 2036, el presidente mencionó el impulso de políticas públicas y alianzas público-privadas, con el objetivo de ampliar la cobertura e inclusión financiera, llevando el seguro a sectores que tradicionalmente no lo tienen, como trabajadores informales, pymes, el sector agrícola vulnerable, entre otros.

Asimismo, otra de las visiones que destacó es la elevación de la participación del seguro en el Producto Interno Bruto (PIB), trazando como meta incrementar progresivamente la presencia del sector asegurador en la economía hasta alcanzar un rango de entre el 3% y el 4% para el año 2036.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo que el avance de la inteligencia artificial, el cambio climático y las tensiones geopolíticas, como el reciente caso de la crisis de Irán, son un fenómeno que tiene una repercusión directa en las dinámicas económicas y financieras de cada nación, y que el sector asegurador no escapa de estas nuevas realidades.

Ante esto, resaltó la importancia de que actores nacionales e internacionales se reúnan para analizar de manera crítica lo que se vive en el presente e ir a las aristas de las incidencias del sector.

“El lema que han elegido este año: ‘pensar en el futuro, liderar el cambio, asegurar lo esencial’ nos obliga a pensar cómo prever los riesgos a los que nos enfrentamos mirando hacia el futuro y gestionando los cambios necesarios desde ahora”, afirmó el ministro.

Asimismo, enfatizó que “desde el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, consideramos una prioridad seguir fortaleciendo las capacidades institucionales, incluyendo su base legal presupuestaria”.

La celebración de la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro se realizará los días 4 y 5 del presente mes en el Auditorio del Banco Central. El evento es organizado por la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS), junto a la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro.