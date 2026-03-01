La vida perfecta en redes no incluye el estado de cuenta

Como asesor financiero, hay una escena que se repite constantemente en consulta: personas responsables, trabajadoras, con ingresos estables, que sienten que “no están avanzando” económicamente. Cuando profundizamos, casi siempre aparece el mismo detonante silencioso: la comparación con lo que ven en redes sociales.

En Instagram, TikTok o YouTube, todo parece perfecto. Viajes constantes, carros nuevos, restaurantes de lujo, compras impulsivas convertidas en “recompensas”, parejas felices, emprendimientos exitosos y una aparente abundancia sin esfuerzo. Lo que no aparece es la parte invisible: las deudas, los préstamos de consumo, los pagos mínimos, el estrés financiero ni los años de trabajo detrás de esas fotos.

La economía del comportamiento lleva décadas estudiando este fenómeno. El psicólogo Leon Festinger describió la teoría de la comparación social, según la cual las personas evalúan su bienestar comparándose con otros. En el pasado, esa comparación ocurría con vecinos o compañeros de trabajo. Hoy, ocurre con miles de vidas cuidadosamente editadas y filtradas.

A esto se suma el llamado consumo conspicuo, concepto introducido por el economista Thorstein Veblen, que describe el gasto orientado a mostrar estatus más que a satisfacer necesidades reales. Las redes sociales amplifican este comportamiento al convertir cada compra en una señal pública de éxito.

El problema no es solo psicológico: es financiero.

En la República Dominicana, gran parte del consumo de estilo de vida se financia con tarjetas de crédito, préstamos personales o facilidades de pago a largo plazo. Carros nuevos a siete u ocho años, viajes pagados en cuotas, electrodomésticos financiados y compras impulsivas que luego se convierten en balances difíciles de manejar.

Las redes muestran el consumo, no la solvencia.

Lo que vemos es el momento de gasto, no la capacidad real para sostenerlo. Tampoco vemos si esa persona tiene ahorros, fondo de emergencia, inversiones o estabilidad financiera. Solo vemos la parte espectacular.

El economista conductual Daniel Kahneman, premio Nobel, explicó que los seres humanos tienden a sobrevalorar la información que es más visible o emocionalmente impactante, un sesgo conocido como heurística de disponibilidad. Si constantemente vemos señales de riqueza, comenzamos a creer que esa es la norma, aunque estadísticamente no lo sea.

Esto genera una presión silenciosa, especialmente en jóvenes y clase media trabajadora: la sensación de quedarse atrás.

Pero en finanzas personales, aparentar progreso no es lo mismo que progresar.

He visto profesionales con buenos ingresos viviendo al límite por sostener un estilo de vida que no corresponde a su realidad financiera. También he visto personas con ingresos modestos pero organizadas, con ahorro, sin deudas y con verdadera tranquilidad económica. Curiosamente, estas últimas rara vez presumen su situación en redes.

La psicología también habla del fenómeno conocido como adaptación hedónica: nos acostumbramos rápidamente a las mejoras materiales, por lo que el efecto de felicidad es temporal. Lo que hoy se siente como un gran logro mañana se convierte en lo normal, impulsando la necesidad de un nuevo gasto para recuperar esa emoción. Este ciclo es terreno fértil para el endeudamiento crónico.

A esto se suma el FOMO (fear of missing out), o miedo a quedarse fuera. Cuando todos parecen viajar, comprar o celebrar, no participar puede sentirse como fracaso personal, aunque financieramente sea la decisión correcta.

El resultado es que somos una generación con más acceso a bienes que nunca, pero también con mayores niveles de ansiedad financiera.

Es importante recordar algo fundamental: la estabilidad económica rara vez es espectacular. No es viral. No produce likes. Se construye en silencio, con presupuesto, ahorro, decisiones incómodas y renuncias temporales.

Las redes sociales no mienten necesariamente, pero sí muestran una versión incompleta de la realidad.

No vemos:

— El préstamo detrás del carro

— Las cuotas del viaje

— El pago mínimo de la tarjeta

— Los meses de estrés para sostener el estilo de vida

— Ni los años de trabajo necesarios para lograrlo de forma sana

Compararse con esa versión editada es injusto… y financieramente peligroso.

La verdadera libertad financiera no es poder gastar sin límite, sino poder vivir sin presión económica constante. Es dormir tranquilo, no depender del próximo pago para cubrir el anterior y tener capacidad de enfrentar imprevistos.

Si algo debería normalizarse más que aparentar riqueza es construirla.

Eso implica organizar las finanzas, cuestionar el consumo impulsivo, entender cómo funcionan las deudas y, sobre todo, dejar de medir el progreso personal con la vara de las redes sociales.

Porque la vida perfecta que vemos todos los días no incluye el estado de cuenta.Y ese, al final, es el documento que sí refleja la realidad.