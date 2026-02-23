Total de ocupados en el mercado laboral dominicano suman 5,168,878 personas en edad de trabajar

Al cuarto trimestre de 2025 el total de ocupados de la economía dominicana (incluyendo los formales e informales) alcanzó los 5,168,878 trabajadores, para un incremento interanual de 2.3%, equivalente a 117,948 nuevos ocupados netos con respecto a octubre-diciembre de 2024.

El dato lo ofrece el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), al evaluar el mercado de trabajo desde la perspectiva del promedio anual de los cuatro trimestres, según los últimos resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).

Las estadísticas reflejan que la economía dominicana registró un aumento de 133,915 trabajadores netos respecto al 2024, explicado principalmente por el aumento de los trabajadores formales, es decir, los asalariados que tienen acceso a los beneficios de la seguridad social vía su ocupación y los independientes cuya unidad de producción cuenta con Registro Nacional de Contribuyente (RNC), indistintamente de la actividad económica que realicen.

Explica que el aumento de los trabajadores formales representó el 98.5% (131,901) de los nuevos ocupados netos. De esta manera, la informalidad total promedió 54.1% en 2025, inferior en 1.4 puntos porcentuales respecto al 55.5 % del 2024.

La tasa de ocupación (TO) promedió 62.9% y la tasa global de participación (TGP) 66.2%, alcanzando ambos, según el Banco Central, el valor histórico más alto en sus respectivas series anuales, niveles que le reflejan una alta ocupación y participación relativa en el mercado laboral en el contexto de la región.

Los analistas señalan que la tasa de desocupación abierta (SU1), representó un promedio anual de 5.0% de la población económicamente activa en 2025.

Composición del empleo

En términos de composición de la generación de empleos se observa que, del incremento de 117,948 ocupados netos en los últimos doce meses, los formales aportaron un total de 85,764 ocupados, equivalentes al 72.7%, mientras que los informales aumentaron en 32,184 trabajadores (27.3%).

La tasa de informalidad total fue de 54.2% en el cuarto trimestre de 2025, registrando una reducción interanual de 0.6 puntos porcentuales respecto al 54.8% observado en igual período de 2024

Crecimiento

El informe del Banco Central sostiene que la ocupación en la economía dominicana ha evidenciado un crecimiento sostenido, explicado principalmente por el aumento de los trabajadores formales.

Indica que la generación de nuevos ocupados netos, principal fuente de los ingresos corrientes de los hogares ha contribuido a mejorar el bienestar de la población. Refiere que el aumento en los ingresos laborales, combinado con los programas sociales se han reflejado en un aumento del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la población.

Por encima del promedio

Al comparar el estado de la informalidad laboral en América Latina, se aprecia que este fenómeno sigue siendo uno de los retos más persistentes del mercado de trabajo regional.

A pesar de mantener una senda descendente desde 2021, aún persisten factores estructurales que mantienen el promedio de informalidad en la región en alrededor de 47%. República Dominicana se ubica por encima de la media regional con 53.1%.