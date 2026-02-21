Tasas de interés siguen frenando dinámica de la inversión en los sectores productivos

A pesar de que las tasas de interés han experimentado ligeras reducciones, el costo del financiamiento sigue siendo un freno para la inversión, tanto para emprendedores, Mipymes, comerciantes y grandes empresas, como para quienes aspiran a comprar una vivienda, un automóvil, u otro bien.

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, señaló que aunque el sector empresarial reconoce que las tasas de interés responden a condiciones macroeconómicas tanto locales como internacionales y valoran el manejo prudente de la política monetaria, la realidad es que el nivel actual de tasas de financiamiento continúa siendo un factor relevante para la dinámica de inversión y expansión productiva, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sostuvo que “una reducción gradual y consistente del costo del crédito, en la medida en que las condiciones macroeconómicas lo permitan, contribuiría a dinamizar la actividad económica, impulsar nuevos proyectos y fortalecer la generación de empleos formales”.

El ejecutivo del Conep puntualizó que el costo del financiamiento y la liquidez, es una de las principales preocupaciones del sector empresarial, por su impacto directo en inversión y el capital de trabajo.

A estas preocupaciones agregó el entorno internacional incierto, marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en mercados energéticos y ajustes en las economías desarrolladas, y la productividad y competitividad interna, incluyendo temas regulatorios, logísticos, laborales y fiscales, factores que inciden en la capacidad del país para atraer inversión y consolidar su crecimiento sostenible.

Situación actual

Según informaciones del Banco Central, el promedio de las tasas de interés activas de la banca múltiple pasó de 14.99% en mayo de 2025 a 13.59 % en enero de 2026, para una disminución de 140 puntos básicos.

Perspectiva 2026

En su foro Página Abierta, los analistas del Banco Central apuntan que si continúan operando los canales de transmisión de la política monetaria y las tasas de interés en los mercados financieros globales adoptan una senda a la baja, se conservaría la tendencia a la disminución de las tasas de interés a nivel local, en un contexto en que la inflación se mantendría en su rango meta (4% ± 1%), propiciando un entorno de certidumbre favorable al dinamismo de los sectores económicos y a la estabilidad del sistema financiero.