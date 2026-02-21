Desde el próximo martes circulará nuevo billete de RD$2,000

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que a partir del martes veinticuatro (24) de febrero de este año circularán los billetes de RD$2,000.00, año 2025.

En un comunicado, la entidad apunta que estos billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en mayode 2025, contienen las mismas características de seguridad de los billetes de RD$2,000.00 actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

La emisión de billetes y monedas representativas de la moneda nacional, es potestad exclusiva e indelegable del Banco Central, el cual determinará la cantidad de billetes y monedas en circulación. El Banco Central es responsable de satisfacer la demanda de billetes y monedas que circulan en el país, con objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de las transacciones económicas.

La autoridad monetaria emite billetes nuevos de forma anual o periódica mediante licitación pública internacional para satisfacer la demanda de efectivo y sustituir piezas deterioradas.

Aunque la circulación de nuevas series con el año actualizado es frecuente, los billetes mantienen su diseño, características de seguridad y fuerza liberatoria.